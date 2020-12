Cao thủ Thái Cực Quyền thua Từ Hiểu Đông sau 12 giây, lý do nực cười

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) "Hậu duệ Thái Cực Quyền" có màn biện hộ nực cười sau trận thua Từ Hiểu Đông.

Ít ai biết vào cuối tuần qua, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã có thêm một lần giao đấu với một võ sư phái cổ truyền ở Trung Quốc. Trần Dũng người tự xưng võ sư "hậu duệ Thái Cực Quyền" đã toại nguyện khi được đối đầu với Từ Hiểu Đông, song những gì nhân vật này thể hiện là quá bạc nhược.

Trần Dũng không phải đối thủ xứng tầm của Từ Hiểu Đông (phải)

Sau vỏn vẹn 12 giây, nhận 2 đòn đá, 1 cú đấm, võ sư Trần Dũng đứng như "tượng", ôm mặt rồi xin thua đối thủ họ Từ. Lên võ đài với mục đích lấy lại thanh danh cho võ thuật cổ truyền, nhưng Trần Dũng chỉ làm được điều ngược lại.

Tay đấm MMA Từ Hiểu Đông từng nói "võ cổ truyền chỉ đẹp chứ không thực chiến" và qua những gì trên sàn đấu, anh đã chứng minh điều này đang tỏ ra đúng.

Thắng thua đã quá rõ ràng, nhưng võ sư Trần Dũng vẫn tỏ ra cố chấp, anh này đổ tại lý do khách quan nên thua. "Tôi thua chủ yếu vì hai lý do. Mặt trời làm tôi chói mắt, và do tấm thảm thi đấu quá mềm", võ sư Trần Dũng nói với giới truyền thông.

"Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi chưa thi đấu trên tấm thảm mềm như vậy. Tôi chỉ thường tập quen ở nền đất cứng. Tôi chỉ có thể phát huy những tinh hoa của Thái Cực Quyền trên nền đất cứng. Tôi thi đấu vì lòng tự tôn cá nhân. Sau trận đấu, tôi không thể rời khỏi võ đài và muốn khóc, nhưng không ra nước mắt. Vì tôi thua trận nên mọi người đã an ủi tôi. Tôi cảm ơn tất cả", Trần Dũng giải thích.

Phát biểu của Trần Dũng khiến nhiều khán giả bực bội. Một người dùng mạng xã hội viết: "Sức chịu đựng, sức bền, kỹ năng...là những gì anh ta không có, nhưng khả năng "chém gió" thì có thừa".

"Anh ta có thể nói tất cả những gì muốn nếu thắng, còn thua theo cách này thì hãy im lặng", một người dùng Weibo bày tỏ.

