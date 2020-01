Ánh Viên vẫn mơ vé Olympic

HLV Đặng Anh Tuấn nghỉ việc Nhiều khả năng trong thời gian tới, Ánh Viên sẽ được một HLV khác dìu dắt, thay vì "thầy ruột" Đặng Anh Tuấn. Vị HLV trưởng đội tuyển bơi lội Việt Nam vừa vướng vào một vụ việc ầm ĩ khi bị cựu người mẫu Trang Trần "tố" vay hơn 200 triệu đồng đã lâu nhưng không trả đúng hẹn. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Tuấn qua điện thoại để nắm bắt sự việc nhưng bất thành. Trong khi đó, rộ lên việc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang chấp thuận cho ông Tuấn nghỉ việc theo đơn được gửi vào đầu tháng 1-2020. Tổng cục TDTT đã ban hành quyết định triệu tập ông Tuấn làm nhiệm vụ quốc gia từ đầu năm và do chưa nhận được đơn xin nghỉ chính thức của ông Tuấn nên nơi này không xác nhận điều gì khác. Mạng xã hội Facebook đang lấp lửng câu chuyện thiếu nợ của HLV Tuấn, theo đó, ông vì quan hệ đồng nghiệp có cho ông P. - người đứng đầu một trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang - mượn gần 1 tỉ đồng hơn một năm nay. Ông P. viện nhiều lý do không trả tiền nên ông Tuấn đành chịu điều tiếng và mất uy tín với Trang Trần cùng nhiều người khác.