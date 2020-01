Thầy của “kình ngư” Ánh Viên bị người mẫu tố nợ tiền: Họp nóng ngày 20/1

Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch An Giang họp ngày 20/1 để xác minh Sau khi biết được sự việc trên, Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch An Giang đã quyết định sẽ mở một cuộc họp với lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT An Giang (nơi trực tiếp quản lý HLV Đặng Anh Tuấn) để làm rõ vấn đề này vào sáng ngày 20/1. “Sự việc có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục TDTT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và cả cá nhân HLV Đặng Anh Tuấn. Vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để xác minh cũng như nghe báo cáo của anh Tuấn. Dựa trên kết quả, Sở sẽ có hình thức xử lý và báo cáo lên UBND tỉnh An Giang”, ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang cho biết. Được biết, HLV Đặng Anh Tuấn từng giữ chức Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh An Giang. Tuy nhiên từ ngày 1-1-2019 đến nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh sáp nhập 3 đơn vị với nhau nên ông Tuấn giờ chỉ làm HLV bơi của trung tâm.