“11 năm, 1 cú đánh, bỏ túi 4,2 triệu euro”: Giọt nước mắt McIlroy và cuộc chinh phục vĩ đại

Với danh hiệu này, tay golf người Bắc Ireland đã trở thành golfer thứ sáu trong lịch sử và là người châu Âu đầu tiên hoàn tất bộ tứ Grand Slam danh giá, gồm: The Masters, U.S. Open, The Open Championship và PGA Championship.

Hành trình cảm xúc lên tới đỉnh cao huy hoàng

Vòng đấu cuối cùng tại Augusta không hề dễ dàng với McIlroy. Dù xuất phát với lợi thế dẫn hai gậy, anh phải vật lộn với bốn cú double bogey – điều chưa từng xảy ra với một nhà vô địch Masters trước đây. Đỉnh điểm là cú gạt trượt par từ khoảng cách chỉ 1,5 mét ở hố 18, buộc anh phải bước vào loạt playoff nghẹt thở với Justin Rose – người vừa kết thúc vòng đấu với 66 gậy (-6), phong độ bùng nổ.

McIlroy xúc động ăn mừng

Tại playoff, McIlroy giữ vững bản lĩnh. Anh ghi điểm birdie ở hố đầu tiên, trong khi Rose bỏ lỡ cú gạt birdie. Chiến thắng được định đoạt cho McIlroy và một hành trình vĩ đại được khép lại.

Để có được mốc son ngày nay, McIlroy đã phải chờ đợi dai dẳng tới 11 năm và hành trình dài đầy trắc trở kể từ major cuối cùng của anh (2014).

Nước mắt, gia đình và lời nhắn gửi con gái

Ngay khi bóng lăn vào lỗ và chiến thắng được xác nhận, McIlroy bật khóc. Anh ôm chầm lấy vợ và con gái trong vòng tay nghẹn ngào, cùng người bạn thân Shane Lowry – người đã sát cánh bên anh trong suốt hành trình.

"Tôi muốn con gái tôi nhìn thấy điều này và hiểu rằng: đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình", McIlroy xúc động chia sẻ.

Rory McIlroy ăn mừng cùng gia đình

Chiến thắng này mang về cho anh chiếc áo xanh danh giá và giải thưởng 4,2 triệu euro, nhưng giá trị thật sự nằm ở sự khẳng định cho ý chí kiên cường và niềm tin không lay chuyển vào bản thân.

Trang sử mới của huyền thoại

Trước đó, McIlroy đã từng vô địch:

U.S. Open (2011)

PGA Championship (2012 & 2014)

The Open Championship (2014)

Nhưng The Masters luôn là “mảnh ghép còn thiếu”. Từng đến rất gần vào năm 2011, nhưng anh đã đánh mất lợi thế lớn ở vòng cuối, trượt khỏi cuộc đua một cách đau đớn. Đó là vết thương mà suốt nhiều năm anh không thể chữa lành – cho đến hôm nay.

Rory McIlroy hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sau danh hiệu Masters 2025

Giờ đây, anh sánh vai cùng những huyền thoại như Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods, những huyền thoại trong lịch sử chinh phục trọn vẹn Grand Slam.

Biểu tượng không chỉ trong thể thao

Chiến thắng tại The Masters 2025 không chỉ là một dấu mốc thể thao. Đó là biểu tượng cho lòng kiên định, cho khả năng đứng dậy sau thất bại, cho khát khao không ngừng cháy bỏng sau mỗi cú gậy.

Rory McIlroy, từ chàng trai đầy tiềm năng cách đây 15 năm, giờ đã viết nên một chương sử bất tử. Và với danh hiệu Grand Slam trong tay, anh không chỉ là nhà vô địch – anh là huyền thoại sống của làng golf thế giới.

Chiến thắng này không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ golfer tương lai. ​

Chiến thắng của McIlroy tại The Masters 2025 là minh chứng cho sự kiên trì, bản lĩnh và niềm tin không ngừng nghỉ, một câu chuyện thể thao đầy cảm hứng và đáng nhớ.