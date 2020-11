Vì sao ngày càng nhiều người tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ?

Ngày càng nhiều người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình dù slogan: "Đừng để ai đánh giá vẻ ngoài của bạn!" vẫn văng vẳng bên tai.

Giải thích dưới đây sẽ làm rõ lý do tại sao "dao kéo" không chỉ là xu hướng mang tính tạm thời.

1. Do mạng xã hội

Tiến sĩ Dennis Schimpf, FACS, tác giả cuốn sách “Tìm kiếm cội nguồn cái đẹp: Suy nghĩ, Nhìn và Cảm nhận” và là người sáng lập tổ chức Phẫu thuật thẩm mỹ ở Charleston, Nam Carolina, cho rằng điện thoại di động, ảnh tự chụp và các nền tảng mạng xã hội đã thúc đẩy rất nhiều mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ .

Schimpf nói: “10 năm trước, hiếm khi bạn nhìn thấy mình trong ảnh. Có thể là dịp sinh nhật hoặc đám cưới, thường là một số loại sự kiện đặc biệt thì bạn mới chụp ảnh. Giờ đây, với các thiết bị và nền tảng di động, chúng ta đang thấy hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn bức ảnh của chính mình ghi lại những điều chúng ta không thích về ngoại hình ví dụ như dấu hiệu lão hóa. "

Nói cách khác, tất cả chúng ta đều đang bị giám sát liên tục - bởi chính chúng ta.

2. Phẫu thuật thẩm mỹ được chấp nhận nhiều hơn

Theo tiến sĩ về thẩm mỹ học Alan Matarasso: “Giờ đây, với sự gia tăng của mạng xã hội, mọi người có thể thoải mái khoe mình ở trong phòng hồi sức, đăng về những gì họ đã trải qua và gửi cho bạn bè những bức ảnh có băng trên mũi của họ,”

Kể từ năm 2015, tổng số bài đánh giá trên RealSelf đã tăng hơn gấp đôi. Người dùng cộng đồng thường đăng ảnh trước và sau và chia sẻ chi tiết thẳng thắn về phương pháp điều trị thẩm mỹ họ đã chọn.

Giáo sư về thẩm mỹ học Devgan nói: “Tôi cũng có những bệnh nhân đến văn phòng của tôi và yêu cầu được đăng kết quả của họ trên Instagram của tôi, đó là điều mà chúng tôi chưa từng thấy cách đây 5 năm.

Theo đó thế hệ người trẻ hiện nay cảm thấy rằng họ không cần phải xin lỗi vì quyết định của mình, bất kể họ có làm gì.

3. Khả năng chi trả cao cho bản thân

Ở một góc độ nào đó trong quá khứ không xa, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ dành cho giới thượng lưu.

Giờ đây có rất nhiều lựa chọn tài chính, từ thẻ tín dụng y tế và các khoản vay cá nhân đến các kế hoạch thanh toán do thẩm mỹ viện cung cấp để giúp hỗ trợ chi phí. Bảo hiểm y tế thường chỉ chi trả cho các thủ thuật thẩm mỹ vì lý do y tế - chẳng hạn như tái tạo mũi do tai nạn.

4. Nhiều tiến bộ công nghệ hơn

Matarasso cho biết các quy trình kỹ thuật được sử dụng trong quá trình thẩm mỹ tiếp tục trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn. Các công cụ và sản phẩm hiện nay bác sĩ có quyền sử dụng.

Phương pháp điều trị phi phẫu thuật là một lĩnh vực phát triển đặc biệt nhanh chóng. Ví dụ như phương pháp điều trị bằng Laser không tồn tại cách đây 10 năm.

5. Nhiều lợi ích sức khỏe hơn

Nhìn chung, có đôi môi căng mọng sẽ không có lợi ích gì ngoài việc tăng sự tự tin của bạn. Nhưng “trong một số trường hợp nhất định, một số liệu pháp thẩm mỹ có thể có lợi cho sức khỏe của bạn,” bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu Matarasso nói.

Ví dụ, Botox đã được chứng minh là có thể giúp chữa các bệnh như đau nửa đầu mãn tính, đổ mồ hôi nhiều, liệt Bell và thậm chí có thể trầm cảm nặng

Những phụ nữ chọn phương pháp thu nhỏ ngực thường giảm bớt các vấn đề về đĩa đệm hoặc lưng. Và phẫu thuật thẩm mỹ cho phép những người đã trải qua phẫu thuật giảm cân loại bỏ lớp da thừa có thể gây phát ban và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Matarasso nói: “Mặc dù chúng ta có thể không chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng tác động và lợi ích tâm lý của một số phương pháp điều trị thẩm mỹ có thể rất tốt cho bạn.”

6. Tự tin hơn

Theo một cuộc khảo sát năm 2019 của RealSelf , những động lực được trích dẫn hàng đầu của những người đã hoặc đang nghĩ đến việc điều trị thẩm mỹ là “cải thiện lòng tự trọng / sự tự tin” và “để trông đẹp như tôi mong muốn".

Điều đó nhất quán trong cả quy trình phẫu thuật và không phẫu thuật - và những lý do đó không thay đổi kể từ khi RealSelf ra mắt cách đây một thập kỷ.

Devgan nói: “Bất chấp tất cả những thay đổi trong các khía cạnh kỹ thuật của phẫu thuật thẩm mỹ, mong muốn và động lực của con người vẫn như cũ. Tất cả chúng ta đều muốn thể hiện bản thân tốt nhất của mình với thế giới.”

Lời khuyên cho những người có khuynh hướng thẩm mỹ

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc theo đuổi một liệu pháp thẩm mỹ cho bản thân, hãy đảm bảo:

Tự hỏi bản thân "Tại sao nên làm?"

Nếu đi phẫu thuật thẩm mỹ, bạn phải hiểu hành động đó phải phục vụ cho bạn và mục tiêu phải là làm bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân. Nếu phẫu thuật để gây ấn tượng với người khác hoặc làm cho người khác hạnh phúc sẽ không bao giờ khiến bạn hạnh phúc ”.

Tìm một bác sĩ uy tín mà bạn tin tưởng

Đây là một lưu ý tối quan trọng vì thế bạn nên tìm kỹ trước khi thực hiện phẫu thuật.

Nói cụ thể về những gì bạn muốn trở nên khác biệt

Đừng cho rằng bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào cũng biết ý bạn là “da đẹp hơn” hay “ngực nhỏ hơn”. Bằng cách hiểu những gì bạn đang thấy và hy vọng cải thiện, bác sĩ phẫu thuật sẽ thực hiện một quy trình an toàn cũng như một quy trình đáp ứng các mục tiêu mong muốn của bạn.

