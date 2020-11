Bất ngờ trước nhan sắc tàn phai của ‘Tình Nhi cách cách’ Vương Diễm trên phim trường

Thứ Hai, ngày 23/11/2020 08:15 AM (GMT+7)

“Tình Nhi” Vương Diễm trong tạo hình phim mới lộ vẻ mệt mỏi, liên tục phải lấy tay đỡ lưng khiến nhiều khán giả lo lắng.

Trang Sina mới đây đã chia sẻ loạt ảnh của Vương Diễm trên phim trường. Nhiều người bất ngờ vì nhan sắc tàn phai, thay đổi trông thấy của “Tình Nhi cách cách” một thời. Những hình ảnh ghi lại, cô liên tục phải lấy tay đỡ lưng, tỏ vẻ mệt mỏi. Theo thông tin, Vương Diễm trở lại màn ảnh và cùng lúc “chạy xô” 3 phim

Vương Diễm (sinh năm 1977), cô từng là nữ diễn viên có nhan sắc thuộc hàng đỉnh cao của showbiz Trung. Vẻ đẹp đài các, nhẹ nhàng tựa sương mai của cô làm nên thương hiệu vai diễn Tình Nhi trong bộ phim “Hoàn Châu cách cách” bản 1998. Cô còn là gương mặt quen thuộc của khán giả Việt qua các bộ phim như Thiếu niên Trương Tam Phong, Võ lâm ngoại sử, Tứ đại danh bổ,...

Tối muộn ngày 21/11 của Hoàng Tử Thao gây sốc khi tiết lộ mình đang yêu một nữ ca sĩ Hàn Quốc. Anh cho biết, nếu nữ ca sĩ này nhận lời tỏ tình, ngay ngày mai, nam ca sĩ sẽ công khai chuyện tình và lập tức tổ chức đám cưới. Sáng cùng ngày, nam thần tượng có chia sẻ một bài đăng nhưng lại đăng nhầm ảnh của IU, sau đó vội vàng xoá đi. Chính động thái này khiến mọi nghi ngờ của cư dân mạng đều đổ dồn về IU. Hiện tại, Hoàng Tử Thao vẫn chưa phản hồi gì về hành động trên và nhiều fan đang trông ngóng phía ca sĩ IU lên tiếng

BTS bất ngờ tung Official MV “Life Goes On” bản “On My Pillow”

IU quảng cáo cho rượu Soju Chamisul

Vượt qua scandal của thành viên Irene, Red Velvet sẽ sớm trở lại với đường đua Kpop với đội hình đầy đủ 5 người theo lời khẳng định của Lee Sung Soo - CEO SM Enntertainment tại Diễn đàn Khởi nghiệp Hàn Quốc COMEUP 2020 diễn ra sáng ngày 21/11.

Với vai diễn Hoa Mộc Lan, Lưu Diệc Phi được đề cử “Nữ diễn viên phim hành động xuất sắc nhất”- giải lựa chọn của giới phê bình điện ảnh (Critics' Choice Movie Awards) lần thứ 26.

Nakajima Kento (Sexy Zone) sẽ lần đầu tiên đảm nhận vai trò chủ trì solo trong chương trình tin tức điện ảnh "Nakajima Kento no Ima, Eiga ni Tsuite Shiritai Koto" của đài truyền hình WOWOW.

Theo thông báo trên trang web chính thức của GACKT, tài khoản Facebook của anh đã bị xâm nhập và thực hiện những bài đăng, bình luận ngoài ý muốn.

Lễ khai máy phim Sarn Sanaeha (tạm dịch: Lan Tỏa Tình Yêu ) với lần tái hợp của cặp đôi Toey Pongsakorn & Mint Chalida. Sẽ do Tu Piyawadee thuộc công ty Wave TV sản xuất cho đài CH3.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/bat-ngo-truoc-nhan-sac-tan-phai-cua-tinh-nhi-cach-cach-vuong-d...Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/bat-ngo-truoc-nhan-sac-tan-phai-cua-tinh-nhi-cach-cach-vuong-diem-tren-phim-truong-1753699.tpo