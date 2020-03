Gương mặt Lâm Khánh Chi khiến người ta băn khoăn có phải tượng Phạm Băng Băng?

Thứ Bảy, ngày 21/03/2020 19:47 PM (GMT+7)

Những hình ảnh mới của Lâm Khánh Chi khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Lâm Khánh Chi với nhan sắc hồi xuân hơn khiến người nhìn cần thời gian thích nghi.

Nhan sắc của Lâm Khánh Chi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Phong độ thất thường, khi xinh đẹp mong manh lúc lại già nua, nhăn nheo chính là những gì người ta nhớ về dung mạo của mỹ nhân chuyển giới. Trong khoảnh khắc gần đây, được cô đăng tải trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi hỏi khán giả nghĩ sao về nhan sắc mới lạ này. Nhìn thoáng qua, dung mạo của cô có chút hao hao giống Phạm Băng Băng.

Tưởng rằng, do trang điểm đi diễn mà Lâm Khánh Chi mới có đường nét giả trân như vậy. Nhưng không, khi cô khoe mặt mộc, mới thấy rõ hơn nhiều điểm khác lạ trên gương mặt đã có sự can thiệp. Lý do dẫn đến sự khác biệt nằm ở đôi lông mày. Cô đã thay đổi dáng mày cong kiểu phương Tây sang lông mày ngang nên mới ảnh hưởng tới tổng thể gương mặt.

Thay đổi dáng lông mày và đeo lens sáng tông, gương mặt của Lâm Khánh Chi như biến thành một người khác. Cách dùng son bóng để đôi môi mọng hơn như các tín đồ làm đẹp Hàn cũng được cô nhanh tay ứng dụng.

Lâm Khánh Chi mặt mộc mới là bản ngã chính xác nhất phản ánh nhan sắc thật của cô.

Khi không tô điểm phấn son, Lâm Khánh Chi có nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung hơn.

Gương mặt nhăn nheo cùng vùng da cổ khiến khán giả choáng váng của nữ hoàng chuyển giới trước đó. Nhưng để đáp lại hoài nghi về việc nhiều người cho rằng cô bị lão hóa sớm, Lâm Khánh Chi cho hay đây là những vết tiêm dưỡng chất để trẻ hóa da bị sưng. Khoảng 24h sau tiêm, những nốt sưng sẽ hết và da lại bình thường.

Khi được trang điểm đậm, cô lại hóa thành phiên bản cá tính, phảng phất chút nam tính với đường nét thiếu mềm mại.

Gương mặt mỗi lần gặp là một lần thay đổi của cô mang lại nhiều điều thú vị cho người hâm mộ.

