Thiên An - bạn gái cũ của Jack - J97 đời thực 'gái một con trông mòn con mắt', sexy cuốn hút ngỡ ngàng

Thiên An là bạn gái cũ của Jack - J97, nổi tiếng là một hotgirl xinh đẹp. Năm 2021, việc cô công khai có con đầu lòng với ca sĩ Jac - J97 đã khiến mạng xã hội bùng nổ.

Hôm qua 16/7, Thiên An lại được cộng đồng mạng quan tâm qua sự kiện họp báo của Jack - J97 và mẹ. Trong nội dung cuộc họp báo này mẹ Jack - J97 đã kể lại chuyện xưa của con trai và Thiên An. Hiện tại, câu chuyện đang rất được chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người tò mò cuộc sống của Thiên An giờ ra sao, thay đổi như thế nào? Theo dõi trang cá nhân của hotgirl sinh năm 1998, khán giả thấy cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn từ sau khi sinh con. Thiên An có cuộc sống sang chảnh cùng sắc vóc nổi trội.

Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng nhan sắc của Thiên An ngày càng tươi tắn, gợi cảm hơn. Để có được sắc vóc như vậy, hotgirl sinh năm 1998 đã tập 2 bộ môn để siết cân, giữ dáng.

Trên trang cá nhân, Thiên An tập gym và yoga. Hầu như ngày nào, cô cũng tập 2 bộ môn này để vóc dáng thêm tươi trẻ, gợi cảm.

Nhờ vậy nên sắc vóc của Thiên An sau khi sinh con trở nên sexy hơn.

Thiên An cũng không ngại khoe body nóng bỏng khi đi chơi biển.

Hoặc trong những lần xuất hiện ở sự kiện, Thiên An cũng thoải mái diện những bộ đầm cut-out sexy hết mức có thể.

Thỉnh thoảng, cô cũng tiết chế bằng những bộ cánh kín đáo nhưng vẫn tinh tế, dịu dàng.

Những khoảnh khắc Thiên An rèn luyện cơ thể để có body nuột nà, tươi trẻ.

Thiên An là hot girl nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Người đẹp sinh năm 1998 từng đạt Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech và lọt vào top thí sinh sáng giá tại cuộc thi Miss Teen 2017.

Sau đó, Thiên An được biết đến khi tham gia đóng 4 MV của ca sĩ Jack. Năm 2021, Thiên An công khai thông tin cô có con đầu lòng với Jack - J97. Thời gian gần đây, Thiên An còn tham gia đóng phim và nhận được sự yêu mến từ khán giả.