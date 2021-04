Vị thế đáng nể và độ chịu chơi không phải dạng vừa của 3 đại gia xứ Thanh

Những đại gia xứ Thanh khiến dư luận không ít cảm thán về vị thế, thành công trên thương trường và độ chơi "không phải dạng vừa".

Đại gia Cao Tiến Đoan

Ông Cao Tiến Đoan tại lễ bàn giao CLB bóng đá Thanh Hóa. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Tháng 11/2020, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và nhiều đơn vị liên quan, ông Cao Tiến Đoan- Chủ tịch Tập đoàn Đông Á tiếp nhận vị trí Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa từ tay ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ).

Ông Cao Tiến Đoan sinh năm 1957, là đại gia "khét tiếng" chịu chi và là chủ sở hữu của toà lâu đài “Bạch Dinh” nổi tiếng, toạ lạc trên khu đất rộng 50.000 m2 tại xã Quảng Châu, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Ngoài cơ ngơi triệu đô nêu trên, ông Cao Tiến Đoan cũng nổi tiếng tại Thanh Hoá và được đồn đoán có khối tài sản không thua gì bầu Đệ.

Vị đại gia này cũng từng gây xôn xao dư luận khi có ý định thành lập công ty taxi hàng không để phục vụ khách du lịch và dùng để cứu hộ cứu nạn trong địa bàn phức tạp và không thuận lợi về giao thông.

Ông Đoan còn được biết đến với thú chơi xe cổ với bộ sưu tầm lên tới 13 chiếc phần lớn là Mercedes. Từ chiếc xe cổ Mercedes 190 sản xuất thời những năm 50 cho đến chiếc thời thượng nhất bây giờ S55 AMG.

Hiện nay, ông Cao Tiến Đoan đang là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Đông Á đạt 3.191 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu là 629,6 tỷ đồng. Quy mô nợ phải trả ở mức 362 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Ngoài Tập đoàn Đông Á, đại gia Cao Tiến Đoan còn đứng tên tại CTCP Tập đoàn Doanh nhân Thanh Hóa. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2018, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân Hương, TP.Thanh Hóa.

Ông bầu Nguyễn Văn Đệ

Bầu Đệ nối tiếng với những phát ngôn gây sốc. Ảnh: Nhà Đầu Tư

Bầu Đệ sinh ra ở vùng cửa bể thuộc xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Từng 25 năm là công an, đến năm 1992, ông về nghỉ hưu. Sau khi rời ngành công an, ông Đệ vào Nam khởi nghiệp với công việc chính là buôn gạo. Sau đó, ông đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác như mở trường học, xây dựng bệnh viện...

Thời điểm mới bước chân vào làng bóng, ngay lập tức ông bầu này đã khiến giới bóng đá Việt Nam "nổi sóng" khi từng dám đấu tay đôi với VPF tại buổi lễ tổng kết mùa giải 2012. Đến mùa giải 2013, ông cũng liên tiếp đưa ra những phát ngôn, chỉ trích nhằm vào giới lãnh đạo bóng đá theo kiểu "không sợ trời, không sợ đất".

Ngoài ra, bầu Đệ còn là người nổi tiếng chịu chơi khi bỏ hàng trăm triệu đồng để sở hữu chiếc đồng hồ hàng hiệu Omega được làm bằng vàng, đính kim cương cùng loạt hàng hiệu có giá trị khác.

Ngoài bóng đá, ít người biết "ông bầu" Nguyễn Văn Đệ lại là nhân vật có tiếng nói rất lớn trong giới kinh doanh ở tỉnh Thanh Hóa. Bầu Đệ hiện đang là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực (Tổng Công ty Hợp Lực, tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực, được thành lập năm 1996 với gần 20 Công ty thành viên trải rộng ở khắp các tỉnh thành trong nước).

Hợp Lực hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Y tế, vận tải, giáo dục, bất động sản, công viên vĩnh hằng, nhà hàng, khai thác - chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực bất động sản của Hợp Lực phát triển rất mạnh mẽ.

Cụ thể, Hợp Lực là nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) phía Đông Bắc, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), với tổng mức vốn đầu tư vào khoảng 156 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của doanh nghiệp là 31,2 tỷ đồng; vốn vay, vốn hỗ trợ khác là 124,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 7/2020, liên danh Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP đã trúng sơ tuyển dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP.Thanh Hóa.

Nhà đầu tư khác "đối đầu" với liên danh nói trên tại dự án này là Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Phượng Channel: Đại gia thao túng showbiz

Phượng Chanel có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt đình đám.

Ngoài chuyện tình với Quách Ngọc Ngoan, cái tên Phượng Chanel vẫn được nhiều người biết đến bởi mối quan hệ vô cùng thân thiết giữa nữ đại gia này và hàng loạt sao Việt đình đám.

Phượng Channel tên thật là Trương Thị Phượng, quê gốc ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Hà Nội. Biệt danh Phượng Channel bắt nguồn từ việc nữ đại gia là tín đồ của thương hiệu Channel.

Nữ đại gia này khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản và resort, gây dựng nên Tập đoàn Bất động sản và resort Linh Phượng.

Tuy nhiên, Phượng Channel chỉ thực sự được công chúng biết đến khi nữ đại gia đầu tư và làm Chủ tịch HĐQT 3 công ty giải trí hàng đầu Việt Nam. Bao gồm: Công ty Siêu Sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, Công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và Công ty AC do chính Phương Channel điều hành.

Mấy năm trở lại đây, nữ doanh nhân Linh Phượng "quen mặt" tại các sự kiện giải trí đình đám, từ thời trang, âm nhạc đến hoa hậu. Từ Giáng My, Thu Hương đến Diễm My, Thanh Mai đến các hoa hậu người Việt tại Mỹ như Jenifer Phạm hay Michelle Nguyễn cũng gọi Phượng Chanel là "bà chị".

