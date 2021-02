Từ Burger King đến Popeyes, các chuỗi đồ ăn nhanh lớn nhất hành tinh bên bờ vực phá sản

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 17:28 PM (GMT+7)

Đại dịch đã mở ra một chương đáng buồn khác cho các cửa hàng bán lẻ, với số lượng các cửa hàng tên tuổi nộp đơn phá sản trong một năm cao chưa từng có.

Dưới đây là một số chuỗi cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng đã phải đóng cửa vĩnh viễn, những chuỗi khác có nguy cơ và chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt được yêu thích đang xem xét nộp đơn phá sản.

Burger King, Popeyes và Tim Hortons

Restaurant Brands International đang phải đóng cửa các cửa hàng đồ ăn nhanh của mình với tốc độ nhanh chưa từng có trong bối cảnh đại dịch. Trong đó, họ có kế hoạch xác định và đóng cửa "vài trăm" địa điểm hoạt động kém hiệu quả trên ba thương hiệu của mình: Burger King, Popeyes và Tim Hortons. Công ty sở hữu hơn 27.000 nhà hàng trên khắp thế giới và hy vọng có thể phục hồi các địa điểm đã đóng cửa.

Steak 'n Shake

80 nhà hàng Steak 'n Shake đã đóng cửa trong thời gian gần đây. Vào ngày 12 tháng 2, Bloomberg báo cáo rằng công ty đang xem xét phá sản như một biện pháp quản lý nợ trong khi đại dịch tiếp tục phá vỡ hoạt động kinh doanh vào năm 2021.

Pizza Hut

Pizza Hut vẫn tồn tại, nhưng chúng đã trở nên khá hiếm do hàng nghìn cửa hàng đã đóng cửa. Hàng trăm cửa hàng đã đóng cửa do NPC International, một trong những đơn vị nhượng quyền lớn nhất của Pizza Hut, phá sản. Pizza Hut cho biết họ cũng đã đóng cửa nhiều địa điểm "tốc hành" do chứng kiến sự suy giảm kinh doanh liên quan đến đại dịch.

Starbucks

Vị trí đã đóng cửa hoặc đóng cửa: 500

Ngay cả các chuỗi cửa hàng lớn bậc nhất thế giới như Starbucks cũng không miễn nhiễm khỏi tác động của đại dịch. Starbucks đang cắt giảm các địa điểm kinh doanh quán cà phê bị ảnh hưởng nặng nề, một quyết định có nghĩa là họ sẽ đóng cửa khoảng 500 cửa hàng ở Hoa Kỳ và 300 cửa hàng khác ở Canada vào cuối năm 2021.

McDonald's

Những Cổng vòm Vàng mang tính biểu tượng đã không còn hoạt động trong hàng chục nghìn chi nhánh trên khắp thế giới. Công ty cho biết họ chỉ đơn giản là đẩy nhanh việc đóng cửa, vốn đã được lên kế hoạch cho những năm tới.

