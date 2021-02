Giữa dịch Covid-19, khách đông nghịt xếp hàng xuyên trưa “vét sạch” cửa hàng vàng

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 13:35 PM (GMT+7)

“Tôi chờ suốt 2 giờ mới đến lượt nhưng nhân viên bán hàng cho biết đã hết sạch trâu vàng. Vì thế tôi đành phải chọn mua nhẫn tròn trơn lấy may ngày vía Thần Tài”.

Đó là chia sẻ của chị Ngô Phương Lan, trú tại Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi ngồi chờ từ hơn 10 giờ sáng đến gần 12 giờ trưa để mua vàng ngày Thần Tài.

Theo chị Lan, khoảng 5-6 năm trở lại đây, năm nào chị cũng đi mua vài chỉ vàng cầu may nhưng năm nay, thay vì mua vàng miếng hay nhẫn vàng thì chị chọn mua linh vật trâu vàng.

Sau khi khai báo y tế và ngồi xếp hàng chờ suốt 2 giờ nhưng chị Lan không mua được trâu vàng vì quá đông khách.

“Các cụ ngày xưa vẫn bảo “con trâu là đầu cơ nghiệp”, bởi vậy, con trâu là biểu tượng của sự phú quý, mang lại cuộc sống no đủ, sung túc. Mọi năm tôi phải đi thật sớm xếp hàng, cứ nghĩ năm nay Covid-19 sẽ ít người đến mu nên gần trưa tôi mới đi, ai ngờ đến nơi vẫn phải xếp hàng mà còn không còn trâu vàng để mua”, chị Lan nói.

Cũng mua vàng cầu may ngày Thần Tài, bà Vũ Thị Hoa, trú tại Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bản thân mình năm nay đã gần 80 tuổi nhưng năm nào bà cũng mua 5 chỉ vàng vào ngày này.

“Tết xong, bao giờ tôi cũng để ra một khoản đi mua vàng. Mua về, sau khi thắp hương xin lộc thần tài, tôi lại cất đi, đợi đến khi có sự kiện lớn như các cháu thi đỗ đại học hay lấy vợ, lấy chồng thì mang ra tặng lấy vốn chứ không bán. Vừa coi như của để giành vừa là lộc của mình để lại cho con cháu”, bà Hoa cho hay.

Càng về trưa, lượng người đến mua vàng ngày vía Thần Tài ngày càng tăng.

Hàng trăm người ngồi xếp hàng xuyên trưa để được mua vàng.

Theo ghi nhận của PV, càng về trưa, lượng người đến mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng ngày càng đông. Trước một cửa hàng trên phố Cầu Giấy, hàng trăm người ngồi xếp hàng chờ đến lượt mình được gọi tên để vào giao dịch.

Mặc dù cửa hàng đã trang bị ghế ngồi và hàng trăm chiếc ô che nắng cho khách hàng nhưng vẫn không đủ vì lượng khách quá đông. Nhiều người phải ngồi khai báo y tế dưới trời nắng nóng và đợi cả tiếng đồng hồ để chờ giao dịch.

Nhiều người phải ngồi dưới trời nắng nóng để khai báo y tế trước khi xếp hàng vào giao dịch.

Số vách ngăn cửa hàng chuẩn bị không đủ chỗ ngồi, nhiều khách hàng phải ngồi thành hàng dài bên ngoài.

Bên trong cửa hàng là những hàng dài khách hàng đứng chen chân đợi mua vàng, nhân viên an ninh của cửa hàng liên tục nhắc nhở việc đứng giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng “không ăn thua” so với lượng người đổ về ngày càng đông.

Bên trong cửa hàng, hàng trăm người nối đuôi nhau xếp hàng từ quây thu ngân ra đến tận cửa.

Hơn 12 giờ trưa, khách đến giao dịch vẫn đông nghịt.

Đa phần khách hàng chọn vàng trang sức và linh vật để mua ngày Thần Tài.

Bất chấp lượng giao dịch của người dân tăng mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn đi ngang, duy trì ở mức 55,5-56 triệu đồng/lượng như thời điểm từ đầu tháng 2 đến nay. Chênh lệch mua vào bán ra cũng ở mức thấp, chỉ từ 500-600.000 đồng/lượng, tương đương mức giao dịch so với ngày thường.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới vẫn đang ở mức 1.780 USD/ounce, tương đương với giá 49,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước 6,7 triệu đồng. Vì vậy, các chuyên gia dự báo giá vàng trong nước có thể hạ nhiệt tương đối nhanh để trở về trạng trái cân bằng hơn.

Đặc biệt, nên cẩn trọng khi mua vàng ở thời điểm hiện tại, bởi sau ngày vía Thần Tài, rất có thể giá vàng sẽ lắng xuống.

