Thủy Tiên - Công Vinh công khai 18.000 trang sao kê, fanpage Vietcombank lại bị dân mạng "tấn công"

Thứ Bảy, ngày 18/09/2021 19:13 PM (GMT+7)

Cho rằng bản sao kê "không thuyết phục", nhiều cư dân mạng đã tràn vào trang fanpage của ngân hàng Vietcombank để lại nhiều bình luận trái chiều.

Chiều 17/9, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã có mặt tại ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh Nam Sài Gòn (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7) như thông báo trước đó. Tại đây, vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đã livestream công bố 18.000 trang sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện từ các mạnh thường quân trong đợt ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở miền Trung năm ngoái.

Đoạn livestream dài 11 phút 03 giây đã làm dậy sóng "cõi mạng" khi có thời điểm lên tới 473.000 người xem cùng lúc. Theo công bố của Công Vinh, số tiền gửi vào tài khoản cá nhân của Thuỷ Tiên trong đợt lũ là 177 tỷ 520 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh thực hiện làm từ thiện là khoảng 178 tỷ đồng.

Vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đã livestream công bố 18.000 nghìn trang sao kê trước cửa Vietcombank

Tuy nhiên, trong livestream, vợ chồng Thủy Tiên chỉ công bố trang đầu tiên và cuối cùng của 18.000 tờ sao kê số tài khoản đuôi 746. Còn gần một nửa thời lượng được Công Vinh cho biết sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền chính đáng hợp pháp.

Chính vì thế, ngay sau khi buổi livestream kết thúc, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội vẫn tiếp tục có nhiều luồng tranh cãi. Nhiều thành viên mạng đã đổ bộ vào trang fanpage của ngân hàng Vietcombank và để lại nhiều bình luận xoay quanh câu chuyện “sao kê” của Thủy Tiên - Công Vinh.

Những bài đăng gần đây của Vietcombank đều có lượng bình luận tăng đột biến. Một số dân mạng cho rằng livestream của Thủy Tiên không thuyết phục, một số khẳng định sẽ "không dùng vietcombank nữa", số khác châm chọc cùng bình luận "mong Vietcombank sớm vượt qua kiếp nạn"...

Trước "cơn bão", quản trị viên của fanpage đã tắt tính năng bình luận bằng ảnh trên tất cả các bài viết trên fanpage Vietcombank nhằm ngăn những bức ảnh chế có nội dung ảnh hưởng đến uy tín các cá nhân. Ngoài ra, app Vietcombank trên các nền tảng di động cũng hứng chịu "bão" rate 1 sao với hàng loạt những đánh giá thấp.

App Vietcombank trên các nền tảng di động cũng hứng chịu "bão" rate 1 sao với hàng loạt những đánh giá thấp.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng việc của ngân hàng Vietcombank là in sao kê và gửi tới khách hàng, mọi người đừng bình luân tiêu cực nữa, ngân hàng họ không làm gì sai và không hề liên quan tới việc này. "Mình thấy không công bằng khi Viecombank vô cớ bị vạ lây. Tôi dùng Vietcombank chục năm nay, thấy dịch vụ và chăm sóc đều ổn".

Về chi phí in sao kê, theo biểu phí mới nhất của ngân hàng VCB, nếu khách muốn in giao dịch của tháng hiện tại và tháng trước tháng hiện tại sẽ được thực hiện miễn phí. Còn việc in giao dịch phát sinh trong các trường hợp còn lại sẽ bị tính phí 3.000 đồng/trang. Như vậy, ước tính vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên phải chi khoảng 54 triệu đồng để in 18.000 trang sao kê. Con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào đối tượng khách hàng cũng như thỏa thuận giữa hai bên.

