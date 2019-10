Thực chất của việc lãi suất VND giảm chỗ này, tăng vọt chỗ kia

Thực chất của việc lãi suất VND giảm chỗ này, tăng vọt chỗ kia

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 14:30 PM (GMT+7)

Nhu cầu huy động tiền gửi để hỗ trợ giải ngân tín dụng trong quý 4/2019 và đáp ứng những yêu cầu về an toàn vốn cao hơn trong năm 2020 sẽ khiến cho mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao.

Kinh Doanh Sự kiện:

Trong khi thị trường liên ngân hàng lãi suất hạ thì lãi suất VND tại các NHTM vẫn cao.

Bản tin cập nhật thị trường tiền tệ của SSI cho thấy: Ngày 9/10/2019, NHNN tiếp tục giảm lãi suất tín phiếu thêm xuống 2.25%/năm, đây là lần giảm thứ 3 trong năm 2019. Lãi suất tín phiếu vốn được coi là mức chặn dưới đối với lãi suất trên liên ngân hàng nhưng kể từ sau đợt giảm lãi suất tín phiếu về 2.5%/năm vào ngày 16/9/2019, lãi suất trên liên ngân hàng vẫn liên tục ở dưới ngưỡng này. Vì thế, việc NHNN giảm tiếp một nấc nữa cũng phù hợp với diễn biến thị trường và định hướng giảm lãi suất của cơ quan này.

Trong tuần, NHNN phát hành 90.000 tỷ đồng tín phiếu trong khi lượng tín phiếu đến hạn là 87 nghìn tỷ đồng, hút ròng qua kênh này 3.000 tỷ đồng. NHNN cũng mua kỳ hạn 7 ngày 495 tỷ đồng trên OMO với lãi suất 4.5%/năm. Tính chung lại, NHNN đã hút ròng 2.504 tỷ đồng trên thị trường mở.

Thanh khoản VND đang dồi dào, nguồn cung VND từ các giao dịch bán ngoại tệ và tâm lý tích cực từ lãi suất tín phiếu giảm khiến cho lãi suất trên liên ngân hàng giảm khá mạnh sau 1 tuần chững lại trước đó. Lãi suất qua đêm VND trên liên ngân hàng vào cuối tuần ở mức 2%/năm – giảm so với cuối tuần trước, chênh lệch lãi suất VND-USD thu hẹp về sát 0.

Trên thị trường 1, một số ngân hàng thông báo biểu lãi suất huy động tăng cao, có thể lên đến 9% nhưng thường kèm theo các điều kiện như số tiền gửi lớn, kỳ hạn dài (24-36 tháng), chỉ áp dụng với khách hàng cá nhân… nên đối tượng khách hàng được hưởng mức lãi suất cao không nhiều, thị phần huy động của các NHTM này cũng khá nhỏ nên diễn biến này không mang tính đại diện.

Lãi suất huy động trên thị trường 1 áp dụng với khách hàng tổ chức vẫn duy trì ở mức 4.3-5.5%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, 5.5-7.5%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng và 6.4-8.1%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng.

Theo thông tin từ NHNN, tính đến 4/10/2019, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 8.95% – mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây và còn cách rất xa hạn mức tăng trưởng 14% của cả năm. Nhu cầu huy động tiền gửi để hỗ trợ giải ngân tín dụng trong quý 4/2019 và đáp ứng những yêu cầu về an toàn vốn cao hơn trong năm 2020 sẽ khiến cho mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao.

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ sau cuộc đàm phán cấp cao diễn ra vào 10-11/10. Tâm lý thị trường lạc quan hơn khiến cho hầu hết các đồng tiền phục hồi so với USD, đặc biệt là các đồng tiền đã giảm sâu trong thời gian vừa qua. Cụ thể, GBP tăng 2.55% so với cuối tuần trước, về mức 1.2649 USD/GBP, EUR tăng 0.57%, CNY tăng 0.84%, KWR tăng 0.71%..., chỉ số DXY vì thế cũng giảm mạnh xuống 98.3. Đồng tiền trú ẩn là JPY giảm giá tới 1.24%, vàng cũng lùi về 1.489 USD/oz – giảm 1.04% so với cuối tuần trước.

Diễn biến quốc tế ổn định, nguồn cung ngoại tệ trong nước dồi dào khiến cho tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm nhẹ. Cụ thể, tỷ giá giao dịch của ngân hàng giảm 5đ/USD, về mức 23.110/23.260; tỷ giá tự do tăng 5đ/USD ở chiều mua vào và giảm 10đ/USD ở chiều bán ra, ở mức 23.185/23.200.

Tỷ giá trung tâm cũng được điều chỉnh giảm 5đ/USD, về mức 23.154đ/USD. Như vậy, so với cuối năm 2018, tỷ giá mua vào VND của các NHTM đã giảm 0.24%. NHNN tiếp tục mua vào lượng lớn ngoại tệ, dự trữ ngoại hối đã lên trên 70 tỷ USD và nhiều khả năng còn tăng thêm do trang thái ngoại tệ của các NHTM đang rất tốt và tỷ giá NHNN mua vào vẫn giữ ở mức cao hơn tỷ giá mua vào của các NHTM (23.200đ/USD). Dự kiến tỷ giá sẽ tiếp tục đi ngang ở vùng hiện tại.