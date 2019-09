Nợ thuế không có khả năng thu hồi tiếp tục tăng

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 11:30 AM (GMT+7)

Tổng cục Thuế cho biết, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng 48,7% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Kinh Doanh Sự kiện:

Nợ thuế có khả năng thu chiếm tỷ trọng 51,3% tổng số tiền thuế nợ; còn nợ thuế không có khả năng thu hồi đang chiếm tỷ trọng 48,7% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu về tình hình công tác thuế hết quý 3/2019 của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 892.944 tỷ đồng, bằng 76,4% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa chiếm 95,9% tổng thu, ước đạt 75,6% so với dự toán pháp lệnh. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 75%); hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,1%

Với nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh…. trong 9 tháng qua, toàn ngành thuế ước thực hiện được 64.869 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; kiểm tra được 369.520 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá. Đã thanh tra 360 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 9.400 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8, cơ quan thuế đã thu được 24.767 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 51,3% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 48,7% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Hệ thống cơ quan thuế theo dõi có 745.342 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, tăng 47.747 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Cơ quan thuế tiếp tục cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, 99,48% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử; 99% doanh nghiệp nộp thuế bằng hình thức điện tử; tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 96% tổng số hồ sơ hoàn thuế.