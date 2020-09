Những người gửi tiền tiết kiệm vào tháng 4 lãi khoảng 2%

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 11:18 AM (GMT+7)

Lạm phát thấp đang giúp những người gửi tiền tiết kiệm trước đó có lãi thực dương.

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 8 dù tăng nhẹ 3,18% nhưng vẫn duy trì lạm phát trong tháng này đạt mức 2,16%.

Áp lực dẫn đến con số tăng CPI chủ yếu nằm ở nhóm lương thực và thực phẩm tăng 0,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá gạo tăng do nhu cầu xuất khẩu và giá rau quả tăng trước những ảnh hưởng tiêu cực của những đợt mưa bão gần đây.

Nhóm giáo dục tăng 0,18% so với tháng trước khi một số tỉnh, thành phố thực hiện tăng học phí trước mùa khai giảng năm học mới.

Trong khi đó, giá thịt heo bán lẻ giảm và nhu cầu đi lại và ăn ngoài suy yếu nhằm hạn chế việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đã giúp làm giảm bớt áp lực lạm phát.

Như vậy, với lạm phát chỉ ở mức 2,16% trong tháng 8 thì những người gửi tiền tiết kiệm trước đó vào tháng 4 sẽ nhận được lãi suất thực dương hơn 2%.

Vì vào thời điểm tháng 4, các ngân hàng đưa lãi suất dao động 4,70 - 4,75% cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 4 tháng.

