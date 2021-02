Ngày Vía Thần tài: Mua gì để mang lại tài lộc?

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 19:36 PM (GMT+7)

Hàng năm, cứ đến ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) là người dân đổ xô đi mua vàng bởi nhiều người quan niệm rằng nếu mua vàng trong ngày này sẽ mang lại may mắn, phát tài, phát lộc cho cả năm. Các chuyên gia nói gì về điều này?

Theo quan niệm dân gian, Thần tài là vị thần trên trời, chuyên quản Tài – Phúc – Phú – Quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Bên cạnh việc sắm lễ cúng Thần tài thì mua vàng cầu may vào ngày này, gia chủ sẽ may mắn cả năm, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Nhiều người có xu hướng mua vàng ngày Vía Thần tài

Mua vàng sẽ mang lại may mắn, tài lộc?

Theo Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng, vàng là tượng trưng cho tinh túy của trời đất, trải qua hàng triệu năm hình thành; vàng còn là biểu tượng cho sự tích lũy về của cải tài chính bởi người dân Việt Nam từ lâu có đức tính cần cù, chịu khó lao động nên khi có tiền tích lũy, nhiều người thường có xu hướng mua vàng. Chính vì vậy, vàng trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng. Khi mua vàng vào ngày Vía Thần tài, người ta có cảm giác sẽ được Thần tài tương trợ.

Với quan niệm đó, vào ngày này hàng năm, nhiều người dân, đặc biệt là dân kinh doanh thường dậy từ sáng sớm để xếp hàng mua cho mình một sản phẩm vàng lấy may. Nhiều người chỉ cốt mua cho được vàng mà không mấy ai để ý đến giá cả. Ngày Vía Thần tài cũng được coi là dịp “hốt bạc” của giới kinh doanh vàng.

Nói về việc mua vàng ngày Vía Thần tài, một số chuyên gia kinh tế khuyên người dân không nên mua vàng với số lượng lớn vào dịp này. Với quan niệm mua vàng để cầu may cho cả năm, nên không nhất thiết phải mua nhiều mới may mắn, mà người mua nên căn cứ theo khả năng tài chính và nhu cầu để chọn sản phẩm phù hợp.

Ngày Vía Thần Tài được coi là dịp “hốt bạc” của giới kinh doanh vàng

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng cho rằng về mặt kinh tế, người mua vàng trong ngày này sẽ tạo nên một làn sóng cầu rất cao, từ đó giá vàng thường đẩy lên rất bất hợp lý.

"Trong những năm qua, giá vàng đẩy lên vào ngày Vía Thần tài sau đó lại giảm rất sâu, gây thiệt hại cho người dân mua trước đó, nếu mua với số lượng lớn. Về kinh tế vĩ mô, việc giá vàng thường được đẩy lên cao trong những ngày này không tác động nhiều tới nền kinh tế cũng như thị trường vàng nhưng về mặt cá nhân, đó là điều bất lợi”.

Vẫn theo ông Trí Hiếu, nếu xét về mặt xã hội, người dân mua vàng với quan niệm Thần tài sẽ gõ cửa nhà mình là điều không hợp lý. Còn nếu tin vào ngày đó, người dân có thể mua vàng vào ngày trước đó, sau đó đúng ngày vía Thần tài có thể thắp hương cúng. Nếu muốn mua chính ngày 10 tháng Giêng Âm lịch thì chỉ nên mua lượng nhỏ để lấy may theo quan niệm dân gian, không phải mua nhiều mà nghĩ sẽ được nhiều phúc lợi.

Ngoài ra, khi đi mua vàng ngày Vía Thần tài nên chọn cửa hàng vàng có uy tín, đảm bảo chất lượng. Cần thận trọng khi mua tại những cửa hàng nhỏ lẻ, tự phát.

Đặc biệt, để tránh việc phải xếp hàng, tập trung đông người vào mùa COVID-19, người dân cũng có thể chọn mua hình thức online bằng cách đăng ký mua qua mạng, chuyển khoản và chỉ cần đến lấy đúng vào ngày mình muốn.

Đối với những người có nhu cầu mua vàng để đầu tư, tích trữ nên cân nhắc bởi năm nay giá vàng biến động mạnh rất dễ xảy ra tình trạng tăng giảm đột ngột.

Theo các chuyên gia kinh tế, ngày vía Thần Tài chỉ nên mua lượng nhỏ để lấy may

Ông Nguyễn Hữu Thuyết (nhân viên kinh doanh của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu chi nhánh Cầu Giấy) cho rằng, đầu cơ lướt sóng thời điểm này là không nên:

"Nhiều người quan niệm đầu năm mua vàng tích trữ và lấy may. Những phiên giao dịch tới đây giá vàng có thể sẽ tăng. 2 yếu tố tác động mạnh lên mặt hàng kim loại quý này là dịch COVID-19 và ngày Vía Thần tài. Về dài hạn vàng vẫn được dự báo còn tăng tuy nhiên sẽ không tăng đột ngột như đợt trước

Đầu cơ lướt sóng thời điểm này là không nên, bởi đầu tư vàng nên đầu tư nhiều bước giá khác nhau. Đầu tư vàng là 1 dạng đầu tư tài chính, mình nên tìm hiểu kỹ để đảm bảo an toàn và có lợi".

Có thể mua nhiều thứ khác ngoài vàng

Cũng theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, vào ngày Vía Thần tài, người dân không nhất thiết phải mua vàng, bởi sự giàu có thịnh vượng đến từ nhiều lý do trong đó phải là sự nỗ lực cần cù lao động, sản xuất của bản thân mỗi người; không ngừng học hỏi tiếp thu kiến thức mới và ứng dụng nó vào công việc của mình thì mới có được thành tựu.

Bạn cũng có thể gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm hoặc bằng các hình thức khác trong ngày vía Thần Tài

Ngoài ra, những người cộng sự, người vợ, người chồng, cấp trên cấp dưới và khách hàng một phần nào đó cũng là thần tài của mình. Để có thể có được tài lộc hơn, chúng ta cần quan tâm đến họ.

Do đó, ngoài mua vàng, chúng ta có thể chọn lựa hình thức gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm, mua sắm món đồ gì đó, hoặc làm từ thiện,… cũng là hình thức chúng ta đang thầm cảm tạ biết ơn tới thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho mình.

“Theo luật nhân quả, thì gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, một trong những cách để chúng ta giàu có đó là chúng ta phải cho đi. Vì vậy vào ngày Vía Thần tài chúng ta nên làm từ thiện với chính nhân viên, khách hàng và những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Theo nguyên tắc của Luật nhân – quả, chúng ta cho đi càng nhiều thì tài lộc sẽ càng lớn” – chuyên gia Nguyễn Hoàng nói.

