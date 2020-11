Muôn chiêu "bẫy" vay tiền qua app rồi đòi nợ tàn khốc hơn tín dụng đen

Bộ Công an cần thông tin đầy đủ các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ĐBQH Nguyễn Thị Thủy kiến nghị bộ Công an thông tin đầy đủ các phương thức, thủ đoạn của tội phạm này để người dân chủ động phòng, tránh. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng Trung ương khẩn trương tổng kết những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định pháp luật để xử lý đối với hành vi này, trình Quốc hội sửa các quy định pháp luật có liên quan. Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để có các khoản vay nhỏ, với thủ tục xét duyệt vay nhanh chóng, thuận lợi để giúp cho những người dân có nhu cầu tiếp cận được với các khoản tín dụng này. Ngụy trang bằng các hợp đồng biến tướng Trả lời báo chí, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Sang (cục Hồ sơ nghiệp vụ, bộ Công an), mô hình cho vay qua app mới xuất hiện, nhưng có một số công ty biến tướng, lừa đảo, trà trộn với tín dụng đen, đa cấp tài chính. Việc xử lý các công ty này rất khó khăn, do các đối tượng thường ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng biến tướng nhằm tránh sự điều tra của lực lượng công an.