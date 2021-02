Lộc Trời làm ăn ra sao sau khi "chiêu mộ" được cựu Phó Thủ tướng Đức về bán nông sản?

Tập đoàn Lộc Trời tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang thành lập năm 1993, là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Trong cơ cấu sở hữu hiện tại, Lộc Trời có 4 cổ đông lớn là quỹ Marina Viet của Singapore (25,2% cổ phần), UBND tỉnh An Giang (24,2%), quỹ Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund (6%) và quỹ Augusta Viet (5,7%).