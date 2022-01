Lao dốc không phanh, đà giảm của bitcoin khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng

Ngay đầu giờ sáng, bitcoin đã để mất 5,48% giá trị, về vùng giá 43.436,31 USD.

Biên độ giảm được nới rộng, giá bitcoin về sát mốc 43.000 USD kéo theo sự sụp đổ của toàn thị trường. Tâm lý nhà đầu tư hoang mang, lo sợ.

Tới 10 giờ 50 phút sáng 6/1 theo giờ Việt Nam, giá bitcoin đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 43.000 USD. Cụ thể, bitcoin chỉ còn 42.931,26 USD giảm 7,56%.

Trên thị trường, có 90/100 đồng tiền giảm giá so với 24 giờ trước. Trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, chỉ có 1 đồng tiền tăng giá so với 24 giờ trước.

Trên Vicuta, giá tiền ảo hàng đầu giao dịch tại 1,004 – 1,0522 tỷ đồng (giá mua – giá bán).

Bitcoin giảm mạnh

Một trong những nguyên nhân được cho là tác động mạnh mẽ đến giá bitcoin là trong ngày 5/1, Kazakhstan, nước đứng thứ hai thế giới về công suất khai thác bitcoin, trải qua bất ổn chính trị chưa từng có tiền lệ do giá dầu tăng mạnh. Kết quả, nội các chính phủ nước này từ chức, nhưng trước đó họ cũng tắt mạng lưới internet do công ty quốc gia Kazakhtelecom đóng cửa, làm mất 2% so với mức bình thường.

Việc này ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác bitcoin trong nước. Theo số liệu từ Ycharts, công suất khai thác của mạng lưới bitcoin giảm 13,4% trong vài giờ sau khi tắt, từ 205.000 petahash trên giây (PH/s) xuống 177.330 PH/s.

Jesse Powell, CEO sàn giao dịch Kraken, cho rằng giá Bitcoin có thể sụt giảm đáng kể trong năm 2022. Thậm chí, không ngoại trừ khả năng giá Bitcoin sẽ tụt xuống dưới ngưỡng 40.000 USD/đồng vào mùa đông năm nay.

