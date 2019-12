Kho bạc Nhà nước trả lại hơn 3,5 tỷ đồng khách nộp thừa

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Theo đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong năm 2019, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 32 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.317 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Thông tin trên được ông Lê Văn Khoa - Phó Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả công tác trọng tâm năm 2019 của hệ thống KBNN sáng nay, 20/12.

Theo ông Khoa, trong năm qua, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN được triển khai đồng bộ, quyết liệt như tăng cường kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại từng đơn vị.

Đồng thời, KBNN cũng phối hợp tốt với cơ quan công an trên địa bàn để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN.

KBNN cũng chuẩn bị kịch bản sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến an ninh mạng, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

“Trong năm 2019, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 32 tờ tiền giả các loại, trả lại 1.317 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng”, ông Khoa cho hay.

Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính và lãnh đạo Kho bạc Nhà nước chủ trì họp báo chuyên đề ngày 20/12. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Về công tác thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, theo Phó Chánh văn phòng KBNN, năm 2019, KBNN đã thực hiện 248/248 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% kế hoạch. Qua đó, KBNN đã ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

“KBNN cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị được thanh tra xử lý hành chính đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm trong công tác quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính”, Phó Chánh văn phòng KBNN cho biết thêm.

