Giá bitcoin hôm nay 18/3: Quay đầu lao dốc, Nga bất ngờ mở đường cho lưu thông tiền ảo

Ghi nhận vào lúc 10h50 ngày 18/3 theo giờ Việt Nam, bitcoin giao dịch ở 40.547,84 USD, giảm 1,20% so với 24 giờ trước. Trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, có 7/10 đồng tiền tăng giá so với 24 giờ trước. Trên thị trường, có 67/100 đồng tiền tăng giá so với 24 giờ trước.

Apecoin có mức tăng mạnh nhất khi tăng 716,88% trong ngày. Tỷ lệ giảm mạnh nhất ở mức 8,76%, thuộc về The Graph.

Trên sàn Vicuta, sàn giao dịch được nhiều người Việt quan tâm, giá mua vào Bitcoin ghi nhận mức 942 triệu đồng, trong khi giá bán ra là 986 triệu đồng.

Bitcoin bất ngờ giảm giữa lúc có nhiều thông tin hỗ trợ.

Chưa đầy hai tuần sau khi tái khẳng định lập trường sẽ cấm phát hành, khai thác và lưu hành tiền điện tử, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) dường như đang có những chính sách đi ngược lại. Trong một thông cáo báo chí được công bố vào ngày 17/3, CBR đã thêm nhà băng lớn nhất của đất nước, Sberbank, vào danh sách các nhà khai thác hệ thống cho các tài sản kỹ thuật số.

Các pháp nhân hợp pháp trên Sberbank sẽ sớm có thể phát hành và mua bán các tài sản kỹ thuật số, đồng thời thực hiện các giao dịch tiền điện tử.

Các biện pháp trừng phạt tàn khốc được áp dụng đối với Sberbank cùng với sự đảo ngược chính sách rõ ràng của ngân hàng trung ương Nga đối với tiền điện tử đã dẫn đến suy đoán rằng các loại tiền ảo có thể là một "cứu cánh" cho hệ thống ngân hàng đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia không tin rằng các tổ chức tài chính bị trừng phạt có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

