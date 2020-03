Đại gia tuần qua: Bước đi mới để phát triển VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 16:00 PM (GMT+7)

Nhà sản xuất ô tô của Việt Nam mới đây đồng loạt khai trương 18 xưởng tại các Trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc.

VinFast dự kiến đạt 120 xưởng dịch vụ sửa chữa xe trong năm nay

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa đồng loạt khai trương 18 xưởng dịch vụ tại chuỗi trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc.

Với 41 điểm bảo hành, sửa chữa ô tô tại 30 tỉnh, thành phố, VinFast đã trở thành một trong 5 hãng xe có hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất Việt Nam sau gần một năm có mặt trên thị trường.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục khai trương thêm gần 80 xưởng dịch vụ mới

Theo kế hoạch, trong năm nay, VinFast sẽ tiếp tục khai trương thêm gần 80 xưởng dịch vụ mới, nâng tổng số lên gần 120 xưởng trên toàn quốc, trở thành hãng xe có hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất và là hãng xe duy nhất có mặt tại tất cả 63 tỉnh, thành phố.

Song song với việc mở rộng mạng lưới, VinFast cũng chính thức đổi tên khối Dịch vụ Hậu mãi thành khối Chăm sóc Khách hàng. Trước đó, VinFast đã công bố công khai bảng giá phụ tùng trên website để khách hàng tham khảo, chủ động trong việc sửa chữa, thay thế phụ tùng cho xe.

Đại gia Nam Định lùi tổ chức đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG) vừa quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của COVID-19 tại Việt Nam cũng như theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Trước đó ĐHĐCĐ Thế giới Di động được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 27/3, với ngày chốt quyền 20/2. Tuy nhiên gần đây, công ty này đã phải quyết định lấy ý kiến cổ đông lùi lịch họp với lí do giảm nguy cơ lây nhiễm và để đảm bảo công bằng giữa các cổ đông do việc di chuyển của các cổ đông người nước ngoài có thể gặp khó khăn do yêu cầu cách li, và thủ tục nhập cảnh.

Đại gia Masan mới huy động 3.000 tỉ đồng từ trái phiếu đã chuẩn bị vay thêm 2.000 tỉ đồng nữa

CTCP Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Quang vừa cho biết công ty đã phát hành thành công 3.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp kì hạn 3 năm, trả lãi định kì 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành 9/3/2020. Tên trái phiếu là BondMSN012023.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.

Masan của tỷ phú Nguyễn Quang vừa phát hành thành công 3.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Đã có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua hơn 11,43 triệu trái phiếu của Masan (tương ứng với tổng mệnh giá 1.143 tỉ đồng), 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỉ đồng, 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỉ đồng và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào mua trái phiếu Masan.

Sau đợt huy động vốn này, Masan sẽ tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỉ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3. Tên trái phiếu là BondMSN022023.

Quản lý tài sản FLC miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB) vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Công Nam kể từ ngày 6/3/2020.

Ông Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ PTGĐ cho người được phân công tiếp nhận bàn giao.

Sau khi thôi nhiệm PTGĐ, ông Nam vẫn là Thành viên HĐQT của GAB. Đầu tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Công Nam đã bán 345.000 cổ phiếu GAB, giảm tỉ lệ sở hữu từ 5% xuống còn 2,5%.

Vợ ông Nguyễn Công Nam là bà Trần Thị Thúy, Thành viên HĐQT công ty đã bán 1,275 triệu cổ phiếu GAB, tỉ lệ nắm giữ của bà Thúy giảm từ 18,48% còn 9,24%.

Bà Thúy từng là Chủ tịch HĐQT công ty trong hơn ba năm rồi sau đó từ nhiệm vào tháng 9/2019. Người thay bà Thúy làm Chủ tịch công ty là ông Trần Thế Anh – người đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Con trai ông Trần Đình Long đăng ký mua lượng cổ phiếu trị giá gần 400 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hòa Phát vừa thông báo cổ đông nội bộ là ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HPG trong bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo theo thị trường chung.

Cụ thể, ông Trần Vũ Minh sẽ mua 20 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 17/3/2020 (thứ Ba tuần sau) đến ngày 16/4/2020, giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Với mặt bằng giá hiện tại, số cổ phiếu trên có trị giá gần 400 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại cá nhân ông Trần Vũ Minh không nắm giữ cổ phiếu HPG, công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong do ông Minh làm Giám đốc đang nắm giữ 1,3 triệu cổ phiếu HPG (tương đương 0,05% tập đoàn).

Chủ tịch Trần Đình Long hiện nay đang nắm giữ 700 triệu cổ phiếu HPG, tỷ lệ 25,35%, vợ ông Long là bà Vũ Thị Hiền nắm giữ 202,55 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 7,34%. Như vậy nếu giao dịch thành công, gia đình ông Trần Đình Long sẽ nắm giữ 923,85 triệu cổ phiếu HPG (tương đương 33,46%).

