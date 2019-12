Đại gia Nam Định bất ngờ thưởng “khủng” cho nhân viên trị giá 106 tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 16:10 PM (GMT+7)

Thị trường chứng khoán vừa diễn biến khá giằng co khi bất ngờ đảo chiều ở cuối ngày

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,33 điểm (0,24%) còn 958,59 điểm; HNX-Index giảm nhẹ 0,59% xuống 102,32 điểm. Chỉ có Upcom-Index tăng 0,06% lên 55,66 điểm.

VN-Index giảm 2,33 điểm (0,24%) còn 958,59 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá khi có tới 249 mã giảm và có tới 58 mã giảm sàn. Trong khi đó chỉ có 233 mã tăng và 41 mã tăng trần. Toàn phiên có tới 1.036 mã cổ phiếu đứng giá.

Trong phiên này, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, MSN, VRE, SAB... đóng góp nhiều nhất cho thị trường với mức tăng lần lượt 0,48; 0,33; 0,17 và 0,1 điểm. Ở chiều ngược lại, BID, VCB, GAS lấy đi của VN-Index nhiều điểm nhất.

Tính chung toàn phiên, khối ngoại đã bán ròng hơn 245 tỷ đồng.

Trong phiên này, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động diễn biến khá tiêu cực khi sắc đỏ bao trùm suốt thời gian mở cửa thị trường. Chốt phiên, MWG "bay" tới 600 đồng (tương đương 0,53% về mốc 113.300 đồng/cổ phiếu.

Sau nhiều phiên tăng điểm khá tốt, mức giảm điểm trong ngày hôm nay không đáng kể với mức tăng của mã này trong những ngày gần đây.

Thế giới di động dự kiến phát hành mới gần 9,8 triệu cổ phiếu.

Được biết, mới đây HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Trong đó, Công ty dự kiến phát hành mới gần 9,8 triệu cổ phiếu; song song phân phối hơn 856 ngàn cổ phiếu quỹ.

Tổng giá trị cổ phiếu thưởng hơn 106 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ phát hành mới vào mức 2,4% với giá ưu đãi chỉ 10.000 đồng/cp, tức chưa bằng 1/10 thị giá MWG hiện đang giao dịch trên thị trường.

Cổ phần phát hành mới hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được tự do chuyển nhượng; cụ thể năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ tư con số là 100%.

