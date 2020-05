Đà Nẵng: Lần đầu tiên chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm ở mức âm

Đà Nẵng: Lần đầu tiên chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm ở mức âm

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 14:42 PM (GMT+7)

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân 4 tháng đầu năm của Đà Nẵng ở mức âm!

Ngày 5/5, ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP đang chịu áp lực rất lớn. Hầu hết các nguyên vật liệu, phụ trợ, phụ tùng, thiết bị đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất đang gặp khó khăn do dòng lưu chuyển hàng hóa thiếu hụt.

Sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 (Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Thọ 1, Đà Nẵng)

"Phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn về nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn TP Đà Nẵng tháng 4/2020 ước giảm 7,12% so với tháng trước. Và so với tháng cùng kỳ năm 2019 thì IIP toàn ngành công nghiệp Đà Nẵng tháng 4/2020 giảm sâu ở mức 13,07%!” – Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng Trần Văn Vũ cho biết.

Theo ghi nhận của Cục Thống kê Đà Nẵng, IIP bình quân 4 tháng đầu năm giai đoạn 2016 – 2020 như sau: Năm 2016 là 111,37%; năm 2017 là 112,32%; năm 2018 là 108,06%; năm 2019 là 104,34%. Trong khi đó, tính chung 4 tháng đầu năm 2020, IIP toàn ngành công nghiệp TP Đà Nẵng chỉ đạt 96,29%, giảm 3,71%.

Ông Trần Văn Vũ nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, IIP bình quân 4 tháng đầu năm của toàn ngành công nghiệp Đà Nẵng ở mức âm. Trong đó, ngành khai khoáng giàm 29,7%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 3,4%. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm kéo theo sự sụt giảm của ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện (-2,1%); ngành sản xuất nước và xử lý nước thải, rác thải (-3,7%)!”.

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Vũ cũng cho biết, một số ngành công nghiệp của Đà Nẵng ít chịu tác động bởi dịch bệnh vẫn có mức tăng khá cao; như sản xuất chế biến thực phẩm tăng 30,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất tăng 22,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 54,9%; sản xuất kim loại tăng 11,8%; sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 20,5%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước…

“Tuy nhiên tỉ trọng của những ngành này không cao nên đã không thay đổi được xu hướng sụt giảm của toàn ngành công nghiệp Đà Nẵng 4 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, một số ngành chiếm tỉ trọng lớn lại có chỉ số sản xuất sụt giảm sâu so với cùng kỳ, như sản xuất trang phục (-40,4%); chế biến gỗ (-41%); sản xuất giường, tủ, bàn ghế (-43%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học (-14%)…” – Ông Trần Văn Vũ cho biết.

Cùng với sự sụt giảm IIP thì chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Đà Nẵng trong tháng 4/2020 ước giảm 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ công nghiệp giảm 6,3% so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm sâu như sản xuất giường, tủ, bàn ghế (-32,31%); sản xuất trang phục (-23,39%); dệt (-15,77%); sản xuất cao su và plastic (-29,16%)…

Kéo theo đó, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Đà Nẵng đến cuối tháng 3/2020 tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước, và ước tính cuối tháng 4 sẽ tiếp tục tăng ở mức 64,6%. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tháng 4/2020 cũng giảm 5,7% so với tháng cùng kỳ năm 2019; tính chung 4 tháng đầu năm 2020 giảm 5% so với cùng kỳ…

“Dịch bệnh Covid-19 tác động rất mạnh và nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội; trong đó có 3 tác động chính vào tăng trưởng gồm đầu tư và thương mại, làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng và làm suy giảm tiêu dùng, ảnh hưởng đến dịch vụ và du lịch.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp công nghiệp gặp khó khi tìm kiếm nguồn hàng hóa đầu vào thay thế trong thời gian ngắn, tình trạng thất nghiệp hoặc nghỉ việc tạm thời do thiếu nguyên liệu sản xuất là không thể tránh khỏi!” – Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng Trần Văn Vũ nói.

