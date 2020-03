"Con cưng" của bầu Hiển thăng hoa chưa từng có

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 16:19 PM (GMT+7)

Sự khởi sắc của chứng khoán Trung Quốc đã mang lại tâm lý tích cực cho giới đầu tư trong nước và các chỉ số chứng khoán đồng loạt tăng điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 2,24 điểm (0,25%) lên 884,43 điểm; HNX-Index tăng 0,55% lên 110,18 điểm và chỉ có UPCom-Index giảm nhẹ 0,1% xuống 54,99 điểm. Thanh khoản thị trường khá tốt với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 3.300 tỷ đồng.

Dù vậy, giao dịch khối ngoại vẫn không thực sự tích cực khi họ bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị xấp xỉ 350 tỷ đồng.

Đà tăng của VN-Index có vai trò không nhỏ của SAB khi cổ phiếu này tăng 8.000 đồng (4,9%) lên 170.000 đồng.

Trong phiên chiều nay, nhiều cổ phiếu lớn như FPT, GAS, VRE, POW, VHM, TCB, MBB…cũng tăng khá tốt giúp sắc xanh thị trường được củng cố.

Bên cạnh đó, điểm nhấn trong phiên hôm nay còn đến từ các cổ phiếu ngân hàng quy mô trung bình, tiêu biểu là SHB, LPB và STB khi đồng loạt bứt phá mạnh (SHB và LPB tăng trần, STB kém trần 100 đồng).

Ở chiều ngược lại, VCB, BID và HVN là 3 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường khi lấy đi của chỉ số VN-Index lần lượt 0,64; 0,4 và 0,31 điểm.

Đáng chú ý trong phiên phải kể đến cổ phiếu SHB của bầu Hiển với khớp lệnh xấp xỉ 55 triệu cổ phiếu và đây là khối lượng khớp lệnh kỷ lục của SHB từ trước tới nay.

Đây cũng là phiên tăng trần liên tiếp thứ 4 của mã cổ phiếu này. Chốt phiên SHB tăng 900 đồng (9,38%) lên mốc 10.500 đồng/cổ phiếu. Tính chung qua 1 tuần mã cổ phiếu này tăng 52,17% giá trị. Còn tính chung qua 1 tháng nó đã tăng lên tới 70,15% giá trị.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản chấp thuận việc SHBcủa bầu Hiển tăng vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Để thực hiện tăng vốn, ngân hàng SHB sẽ phát hành gần 300.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng, SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5,500 tỷ đồng lên mức hơn 17,500 tỷ đồng (tương đương mức tăng hơn 45%). Mục đích tăng vốn của SHB nhằm đạt chuẩn Basel II vào năm 2020.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2019, hầu hết các hoạt động của SHB đều cho kết quả khả quan. Thu nhập lãi thuần tăng 40% so với năm trước, đạt hơn 7,890 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2019 tăng 55%, đạt hơn 5,446 tỷ đồng.

Do mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng năm 2019 của SHB tăng mạnh 66% so với năm trước lên mức gần 2,369 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước và sau thuế của SHB tăng 47% so với năm trước, đạt gần 3,077 tỷ đồng và 2,458 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Ngân hàng cũng giảm về mức 1.83% so với mức 2.4% hồi đầu năm.

