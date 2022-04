Chiêm ngưỡng biệt thự nguy nga của hoa hậu toàn tài, từng gắn bó một thời với ông chủ Tân Hoàng Minh

Giáng My là người đẹp đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Tính đến thời điểm hiện tại, cô cũng là người Việt Nam duy nhất đăng quang tại cuộc thi này. Không chỉ nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu, Giáng My còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò, đồng thời là một nữ doanh nhân tài năng. Có nhan sắc và trí tuệ, nhạy bén trong thương trường và thành công sớm, Giáng My sớm có được cuộc sống xa hoa, vương giả bao người mơ ước.

Sau 30 năm sở hữu danh hiệu "độc nhất vô vị" và chưa có người kế nhiệm, cô vẫn giữ được sức hút tên tuổi trong mỗi hoạt động góp mặt. Căn biệt thự nguy nga mà Giáng My sinh sống tại TP.HCM là một phần thể hiện đẳng cấp sống của người đẹp tài năng.

Phòng khách rộng phù hợp với những buổi đón tiếp khách khứa

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu sang chảnh, gồm có 4 tầng lầu. Đặc biệt, phòng khách của căn biệt thự có sức chứa lên tới 200 người, không hề thua kém bất kỳ khách sạn hạng sang nào. Đây cũng là nơi cô thường xuyên tổ chức tiệc và đón tiếp bạn bè.

Góc nào cũng được trang hoàng lộng lẫy như một góc lâu đài.

Bàn ăn sang chảnh, họa tiết đẹp mắt thể hiện thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Góc nào cũng tràn ngập hoa, thể hiện một tâm hồn yêu cái đẹp, sự thư thái của người đẹp.

Căn biệt thự có nội thất đắt đỏ

Hoa hậu Đền Hùng dành khá nhiều tâm huyết để bài trí, sắp xếp nội thất trong nhà. Cô cũng cho lắp thang máy trong suốt bằng kính để tiện di chuyển giữa các tầng. Trên tầng cao nhất, Giáng My trồng nhiều hoa hồng nên không gian cực nên thơ. Khu vực này được cô thiết kế làm nơi thưởng trà, thư giãn.

Nhìn phía bên ngoài giống như khách sạn 5 sao

Không gian bên ngoài với hồ cá

Góc thưởng trà trên tầng cao nhất

Bàn ăn được bài trí sang trọng với hai không gian. Một là bàn ăn tròn với các vật dụng được bài trí sẵn. Hai là bàn ăn hình chữ nhật được đặt kế bên khu bếp.

Hoa được bài trí khắp biệt thự. Ảnh: NSCC

