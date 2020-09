3 đại gia Việt giàu có, nổi tiếng vì lùm xùm tình- tiền với chân dài

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 20:03 PM (GMT+7)

Những cặp chân dài - đại gia này đã từng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

1. Đại gia Hoàng Kiều và người mẫu Ngọc Trinh

Tỷ phú Hoàng Kiều là doanh nhân gốc Việt giàu có tại Mỹ. Năm 2017, ông lọt vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất thế giới theo công bố của Tạp chí Forbes cùng với tài sản 3 tỷ USD. Nhưng nhắc tới tỷ phú Hoàng Kiều, có lẽ người ta nhớ nhất tới chuyện tình chóng vánh với người mẫu Ngọc Trinh.

"Quá nhanh, quá nguy hiểm", "Chuyện tình gió lốc" là những từ dùng để miêu tả mối tình chóng vánh chưa đầy 3 tháng của Hoàng Kiều và Ngọc Trinh.

Cuộc tình với người đẹp Ngọc Trinh được xem là mối tình ồn ào nhất của tỷ phú gốc Việt

Theo đó, cuối tháng 12/2016, Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh nắm tay một người đàn ông bí mật tại Nhật Bản cùng dòng chú thích: “Và rồi trái tim cũng đã vui trở lại”. Cùng lúc này, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều xác nhận yêu Ngọc Trinh. Cả 2 cùng du lịch ở nhiều nước trên thế giới và Ngọc Trinh không ngại âu yếm người tình 72 tuổi trên phố.

Trong những ngày cuối tháng 12/2016 đón Giáng sinh và năm mới tại Mỹ, tỷ phú Hoàng Kiều dùng máy bay, xe sang tiếp đón Ngọc Trinh. Cô được giới thiệu như là “nữ chủ nhân mới” của biệt thự có giá hàng chục triệu USD của Hoàng Kiều tại Mỹ.

Trong hơn 2 tháng yêu nhau, cặp đôi thường xuyên dành cho nhanh những lời đường mật. Dư luận đã quen dần với hành động tình cảm của cặp đôi nên cũng không mấy người quan tâm đến họ nữa. Bất ngờ, sáng 23/1/2017, Hoàng Kiều tuyên bố chia tay Ngọc Trinh vì cô "không xứng đáng" với tình yêu của ông, chỉ tìm đến một tình yêu chớp nhoáng.

Nội dung cụ thể như sau:

"Ngọn gió tình yêu của tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc.

Tôi từng có ý định gìn giữ tình yêu lâu dài với Ngọc Trinh và để cô ấy ở cùng tôi trong suốt phần đời còn lại.

Thế nhưng, Ngọc Trinh đã đến với tình yêu này với một mục đích ngắn hạn và ngờ vực về tình yêu như cô ấy đăng trên trang Instagram cá nhân, do đó cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự chú ý của tôi nữa.

Tôi muốn cảm ơn tất cả thành viên đặc biệt của câu lạc bộ Hoàng Kiều vì sự ủng hộ của các bạn với chương trình “Tạ tình”, hiện đã được đổi tên thành “Những ngày thơ mộng” của Hoàng Thi Thơ. Với những ai đã mua vé nhưng không muốn tham gia và rời khỏi câu lạc bộ vì Ngọc Trinh, chúng tôi sẽ hoàn trả lại mọi chi phí. Quỳnh Nga sẽ liên lạc với tất cả các bạn.

Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này…".

Cặp đôi đến với nhau nhưng sau đó chia tay chóng vánh trong 3 tháng

Trước đó, Ông cũng đã từng hứa sẽ cưới Ngọc Trinh trong 3 năm nữa. Ngoài ra, Hoàng Kiều dự định có thêm hai đứa con và để lại 20% gia sản cho Ngọc Trinh nếu cô là người vợ chung thủy (khoảng 620 triệu USD tính đến thời điểm chia tay). Nhiều khán giả khi ấy tỏ ra bức xúc vì họ dường như đã bị "dắt mũi" trong chuyện tình này.

Đại gia Đức An và vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy

Đại gia Đức An (sinh năm 1962) là một trong những doanh nhân thành công với hàng loạt bất động sản, biệt thự triệu đô ở trong và ngoài nước. Khối tài sản khổng lồ của ông được tiết lộ khiến ai cũng trầm trồ, choáng váng về độ giàu có. Nhưng có lẽ ông được biết đến nhiều hơn kể từ sau cuộc ly hôn ầm ĩ với siêu mẫu ngọc Thúy.

Chân dung đại gia Đức An

Siêu mẫu Ngọc Thuý là cái tên khá quen thuộc của làng mẫu Việt. Năm 2006, Ngọc Thúy ra nước ngoài công tác và gặp siêu đại gia Đức An nhờ một người bạn giới thiệu. Chỉ sau 7 ngày gặp gỡ, Ngọc Thuý bất ngờ lên xe hoa với đại gia Đức An khiến nhiều người trong và ngoài showbiz bất ngờ. Họ có với nhau 2 cô con gái là Angelina và Valentina.

Tưởng chừng "cô gái vàng" của làng mẫu sẽ có một gia đình êm ấm, thế nhưng cuộc hôn nhân ngắn ngủi này cũng nhanh chóng kết thúc bằng việc cả hai dắt tay nhau ra tòa với một vụ ly hôn ồn ào đi kèm số tiền lên tới 288 tỷ đồng mà Ngọc Thúy đòi người chồng của mình phải trả. Cuộc ly hôn đó kéo dài trong nhiều năm mới đi tới được hồi kết.

Không chỉ đưa nhau ra tòa, cặp đôi này còn công khai lăng mạ nhau trên mạng xã hội. Ngọc Thúy tố cáo Đức An vũ phu, trăng hoa và không chăm lo gia đình. Trong khi đó, đại gia Đức An lại đệ đơn kiện Ngọc Thúy chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị ước tính 288 tỷ đồng của mình tại Việt Nam.

Thậm chí, khi 2 bên tìm được bến đỗ mới thì màn đấu khẩu này vẫn tiếp tục diễn ra. Vào ngày Đức An làm lễ đính hôn với vợ mới, Ngọc Thúy lên tiếng vì chiếc xe đứng tên cô lại được chồng cũ mang đi rước dâu. Khi ấy, đại gia Đức An đã viết "tâm thư" gửi thẳng Ngọc Thúy, mong cô không động đến vợ mới của anh. Có thể thấy, sau khoảng 10 năm "đường ai nấy đi", Đức An và Ngọc Thúy vẫn khiến công chúng "nhức đầu".

Tổ ấm của Đức An và Phan Như Thảo

Hiện đại gia Đức An đang có cuộc sống hạnh phúc với Phan Như Thảo - kém ông 27 tuổi. Phan Như Thảo cũng đang là một chân dài đình đám của Showbiz Việt, sở hữu loạt thành tích như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu... Hơn 3 năm sau khi kết hôn, họ có một thiên thần nhỏ là bé Bồ Câu. Đại gia Đức An rất yêu thương vợ con.

Đại gia kín tiếng Đinh Trường Chinh và Hoa hậu Diễm Hương

Doanh nhân Đinh Trường Chinh (Sinh năm 1974) là doanh nhân địa ốc giàu có, được biết đến là chồng cũ của Hoa hậu Diễm Hương. Ông quen biết HH Diễm Hương sau khi cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Hai người kết hôn năm 2011 nhưng gần như giữ bí mật, rất ít người biết.

Hoa hậu Diễm Hương và chồng cũ.

Đến năm 2014, họ chính thức ly hôn và những bí mật về cuộc hôn nhân này mới được hé lộ. Đấy cũng là thời điểm tên tuổi của doanh nhân Đinh Trường Chinh xuất hiện trên truyền thông nhiều nhất.

Diễm Hương chia sẻ khi kết hôn thì cả hai nảy sinh những mâu thuẫn, cô thường xuyên bị chồng đánh đập và khủng bố tinh thần. Trong suốt 3 năm qua, Diễm Hương thường xuyên phải dùng thuốc an thần mỗi khi rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Thậm chí, hàng ngày cô còn bị chồng cho người theo dõi 24/24.

Trước những lời tố cáo của Diễm Hương, ông Đinh Trường Chinh đã lên tiếng đáp lại. Ông phủ nhận tất cả những lời tố cáo của Diễm Hương và nói rằng cô bị bạn bè xấu tác động. "Sở dĩ tôi không muốn làm gì bởi vì dù sao tôi và Hương đã có 3 năm bên nhau. Ít nhất cô ấy cũng có 3 năm tình nghĩa với tôi và tôi đã cho cô ấy mọi thứ. Đến bây giờ tôi chưa bao giờ làm gì hại cô ấy cả và cũng chẳng bao giờ dồn cô ấy vào đường cùng", doanh nhân Đinh Trường Chinh nói.

Sau ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương ngậm ngùi ra đi tay trắng, giữa hai người không có tranh chấp gì về tài sản lẫn con cái. Diễm Hương tìm được bến đỗ mới với người đàn ông không phải là "đại gia". Nhưng năm 2019, dư luận rộ lên thông tin cô ly hôn lần 2 khi suốt một thời gian khoảng 4 tháng, cô không nhắc hay chia sẻ hình ảnh của chồng lên mạng xã hội. Về vấn đề này, Diễm Hương lên tiếng: "Việc ly hôn hay gia đình hạnh phúc hay không, Hương không bao giờ trả lời. Hương không muốn trả lời để rồi ngày mai phải lôi nhau lên báo kể lể".

Nguồn: http://danviet.vn/3-dai-gia-viet-giau-co-noi-tieng-vi-lum-xum-tinh-tien-voi-chan-dai-50202029204...Nguồn: http://danviet.vn/3-dai-gia-viet-giau-co-noi-tieng-vi-lum-xum-tinh-tien-voi-chan-dai-502020292042134.htm