TKV báo lãi “khủng", lợi nhuận đạt 4.000 tỷ nhờ đâu?

Thứ Tư, ngày 09/01/2019 14:20 PM (GMT+7)

Báo cáo của của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2018 lợi nhuận của tập đoàn này đạt trên 4000 tỷ đồng, tăng 2000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1000 tỷ so với thực hiện 2017.

Năm 2018, TKV tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nhu cầu thị trường tiêu thụ than, khoáng sản trong nước tiếp tục tăng cao, trong khi đó, năng lực sản xuất than của các mỏ hiện nay đã đến giới hạn. Điều kiện khai thác mỏ, nhất là than ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên xuống sâu hơn. Chất lượng than trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ mới.

Việc tuyển dụng lao động thợ lò ngày càng khó khăn do sức thu hút của ngành nghề kém hấp dẫn,… ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu sản xuất, tiêu thụ...

Mặc dù vậy, theo báo cáo của TKV, kết quả khai thác 2 sản phẩm chủ lực là Than và Alumin vẫn tăng trưởng rất ấn tượng.

Năm 2018, TKV đạt lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, vượt cao so với kết hoạch (Ảnh: IT)

Sản xuất than nguyên khai đạt 36,95 triệu tấn. Than thương phẩm đạt 35,96 triệu tấn (đạt 107 % kế hoạch). Than tiêu thụ đạt 40,5 triệu tấn, tăng 4,5 triệu tấn so với kế hoạch; 5,5 triệu so với thực hiện 2017. Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 38,7 triệu tấn, xuất khẩu đạt 1,8 triệu tấn.

Sản xuất Alumin (quy đổi) đạt 1,31 triệu tấn, tăng trên 170 ngàn tấn so với thực hiện năm 2017. Cả 2 Nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ đều vượt công suất thiết kế, trong đó Tân Rai sản xuất 673 ngàn tấn/650 ngàn tấn, Nhân Cơ sản xuất 652 ngàn tấn/650 ngàn tấn năm. Tiêu thụ Alumin đạt 1,3 triệu tấn (đạt 107 % kế hoạch).

Sản lượng điện do TKV sản xuất đạt 9,4 tỷ kwh (chiếm khoảng gần 5% sản lượng điện cả nước).

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 121,7 ngàn tỷ đồng, bằng 107 % kế hoạch. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 62,26 ngàn tỷ đồng bằng 110 % kế hoạch và tăng 8 % so năm 2017; Khoáng sản đạt 18,25 ngàn tỷ đồng bằng 110 % kế hoạch và tăng 44% so năm 2017 (trong đó sản phẩm alumin tăng 67 % do sản lượng và giá bán tăng); Sản xuất điện đạt 12,51 ngàn tỷ đồng bằng 102 % kế hoạch, tăng 3 % so năm 2017; Cơ khí 2,3 ngàn tỷ đạt 102 % kế hoạch; Vật liệu nổ công nghiệp đạt 4,5 ngàn tỷ đạt 103 % kế hoạch; Kinh doanh thương mại, khác đạt 21,9 ngàn tỷ bằng 100% KH. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 36% so với kế hoạch.

Lợi nhuận đạt trên 4000 tỷ đồng, tăng 2000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1000 tỷ so với thực hiện 2017. Nộp ngân sách nhà nước: 16 ngàn tỷ đồng (tăng 1,2 ngàn tỷ đồng so với năm 2017).