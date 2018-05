Thêm điều bất thường trong vụ khu đất ‘vàng’ ở trung tâm quận1

Thứ Năm, ngày 17/05/2018

Công ty Hoa Tháng Năm được chấp thuận cho góp vốn tham gia đầu tư thực hiện dự án trong khi không rõ năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính...

Triển khai dự án khách sạn cao cấp ở khu đất 8-12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1), chủ trương ban đầu của UBND TP.HCM đã nêu rõ là phải tổ chức đấu thầu dự án để chọn nhà đầu tư có uy tín và năng lực, đồng thời phải đấu giá quyền sử dụng đất, không liên doanh liên kết. Tuy nhiên, điều này đã bị thay đổi sau đó.

Ai đã “bẻ” chủ trương theo nẻo khác?

Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, tại nhiều văn bản liên quan đến khu đất này (2007-2010) do chủ tịch UBND TP.HCM khi đó là ông Lê Hoàng Quân ký đã nêu rõ chủ trương là phải tổ chức đấu thầu dự án để chọn nhà đầu tư có uy tín và năng lực. Cùng với đó là phải đấu giá quyền sử dụng đất, không liên doanh liên kết.

Tuy nhiên, sau đó chủ trương này đã không được thực hiện một cách nhất quán để khu đất “vàng” có giá trị thuộc vào hàng cao nhất TP này từ chỗ thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước đã được tư nhân hóa một cách ngoạn mục. Qua nhiều bước dích dắc, khu đất do Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP quản lý cho thuê theo ủy nhiệm của UBND TP giờ đã nằm trong tay Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue với phần vốn nhà nước chỉ còn 20%. 80% còn lại thuộc sở hữu của hai công ty tư nhân là Công ty Hoa Tháng Năm (30%) và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Đô (50% do nhận chuyển nhượng từ bốn công ty của Bộ Công Thương được ưu tiên góp vốn do thuê đất ở đây từ trước).

Một góc khu đất số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) được dựng tạm mái tôn làm bãi giữ xe, xung quanh cây cối mọc um tùm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó, đáng lưu ý là việc chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia góp vốn hình thành Công ty Lavenue để tiến hành đầu tư thực hiện dự án ở khu đất nêu trên.

Cụ thể, ngày 6-8-2010 (tức là chỉ sau bốn tháng thành lập), Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm có công văn gửi Công ty Quản lý nhà TP đề nghị hợp tác đầu tư thực hiện dự án. Năm ngày sau, ngày 11-8-2010, Công ty Quản lý nhà TP đã có công văn gửi lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị cho Công ty Hoa Tháng Năm được góp vốn 30% trong phần tỉ lệ góp vốn 50% của công ty này. Bảy ngày sau, UBND TP có văn bản chấp nhận đề xuất trên.

Chưa thẩm định năng lực đã cho tham gia dự án

Sau này qua thanh tra rõ ra một điều Công ty Hoa Tháng Năm chưa từng thực hiện dự án nhà hàng-khách sạn nào, khác xa với báo cáo của công ty với cơ quan chức năng là “có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực” này. Công ty này cũng không chứng minh được hồ sơ năng lực tài chính, không chứng minh được tài chính của công ty để góp vốn.

Theo thông tin chúng tôi có được thì trước khi Công ty Hoa Tháng Năm nhập cuộc, Công ty Sunwah Vietnam Real Estade Limited cũng có văn bản gửi UBND TP xin được đầu tư dự án. Tuy nhiên, không hiểu vì sao TP không tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư đủ uy tín, năng lực và vì sao công ty này không được xem xét.

Về việc Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia vào liên doanh thực hiện dự án mà không có sự thẩm định về năng lực tài chính của cơ quan chức năng, ông Trương Trọng Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP, cho biết những sai phạm về khu đất số 8-12 Lê Duẩn xảy ra từ nhiệm kỳ ban giám đốc trước đây nhưng theo hồ sơ lưu thì lãnh đạo Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP thời điểm đó chỉ dựa vào hồ sơ của Công ty Hoa Tháng Năm để làm văn bản đề xuất TP. “Công ty đã xem đăng ký kinh doanh của đơn vị này, lúc đó vốn điều lệ là 150 tỉ đồng, trong đăng ký ngành nghề có kinh doanh bất động sản. Trên cơ sở đó, công ty đã có văn bản báo cáo UBND TP về đề xuất của Công ty Hoa Tháng Năm. Trong văn bản này cũng nói rõ tỉ lệ góp vốn của công ty này là 30%” - ông Thảo nói.