“Ông lớn” Alibaba mất 81,3 tỷ USD giá trị thị trường

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 16:00 PM (GMT+7)

Jack Ma Sự kiện:

Trước đó, các nhà phân tích đã cho rằng hãng này sắp giảm mạnh về lợi nhuận, đồng thời gặp áp lực về lợi nhuận.

Hãng Alibaba vừa công bố doanh thu vào hôm qua. Cụ thể, doanh thu quý 3 của Alibaba đạt 80,92 tỷ NDT, nhỉnh hơn so với dự đoán 80,75 tỷ từ Thomson Reuters và tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) điều chỉnh là 8,04 NDT, thấp hơn so với con số dự đoán là 8,15 NDT.

Cùng kỳ năm ngoái, EPS điều chỉnh của hãng này đạt mức 7,95 NDT và doanh thu đạt 50,18 tỷ NDT. Năm nay, thu nhập ròng của Alibaba đạt 8,69 tỷ NDT, giảm 40,8% so với mức 14,68 tỷ NDT của quý đầu năm ngoái.

Trong phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu niêm yết của Alibaba đã giảm hơn 2% sau áp lực trong những tháng gần đây, trong bối cảnh cổ phiếu của Trung Quốc bị bán tháo vì những lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ.

Ngày 14/6, cổ phiếu của Alibaba đạt mức cao kỷ lục: 210,86 USD, nhưng đã giảm khoảng 15,6% kể từ đó, tương đương với mức giảm giá trị vốn hóa thị trường 81,3 tỷ USD. Trong năm 2018, cổ phiếu của hãng này chỉ tăng 1%.

Thương mại cốt lõi, tập trung vào điện toán đám mây

Alibaba mất 81,3 tỷ USD giá vốn hóa thị trường

86% doanh thu của Alibaba chủ yếu bắt nguồn từ 2 trang web mua sắm trực tuyến Tmall và Taobao – ngành kinh doanh thương mại cốt lõi của hãng. Theo đó, doanh thu thương mại cốt lõi đạt 69,19 tỷ NDT, tăng 61% s với cùng kỳ và chỉ thấp hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích là 70,49 tỷ NDT.

Gã khổng lồ của Trung Quốc cho biết, sự gia tăng lượng người dùng hoạt động hàng tháng của ứng dụng Taobao và “chiến lược bán lẻ mới” của hãng như cửa hàng truyền thống Hema, hãng chuyển phát đồ ăn nhanh Ele.me… đã giúp thúc đẩy tăng trưởng. Alibaba đã cố gắng đẩy mạnh phân khúc này bằng cách hợp tác với các thương hiệu lớn của Mỹ. Trong tháng này, hãng trang sức Tiffany & Co cho biết họ sẽ bắt đầu bán sản phẩm trên trang Tmall.

Bên cạnh mảng kinh doanh thương mại điện tử, Alibaba còn đẩy mạnh thị trường kinh doanh điện toán đám mây trong những năm qua. Hiện tại, mảng này tuy chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu nhưng lại tăng trưởng rất mạnh. Doanh thu từ điện toán đám mây đạt 4,7 tỷ NDT, tăng 93% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Alibaba đã mở các trung tâm dữ liệu mới trên toàn cầu và tung ra các sản phẩm mới tại nhiều thị trường trọng điểm (châu Âu), nhằm gia tăng thị phần và doanh thu.

Lợi nhuận giảm

Các nhà đầu tư sẽ xem xét chặt chẽ lợi nhuận hoạt động của Alibaba. Tính đến cuối tháng 6, chỉ số này đã giảm xuống còn 10% trong 3 tháng. Quý trước, chỉ số này là 15%. Và trong cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này ở mức 35%. Việc Alibaba liên tiếp đầu tư vào nhiều lĩnh vực mới là nguyên nhân dẫn đến giảm sút lợi nhuận.