Căn hộ 850 triệu đồng tại Mipec City View: Hàng hiếm thuộc phân khúc tầm trung

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Với mức giá chỉ từ 850tr/căn 2 phòng ngủ, căn hộ Mipec City View ngay lập tức đã chiếm được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Tiêu biểu cho phân khúc căn hộ trung cấp, 7 toà căn hộ Mipec City View tại vị trí trung tâm Hà Đông chiếm được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đặc biệt, Dự án ra mắt toà tháp M2 với nhiều ưu điểm nổi bật. Với mức giá chỉ từ 850tr/căn 2 phòng ngủ, ngay lập tức đông đảo khách hàng hướng sự quan tâm đến căn hộ tại đây.

Phân khúc căn hộ nói chung, căn hộ trung cấp nói riêng vốn không thiếu dự án chào bán trên thị trường; tuy nhiên rất ít dự án hiện nay có thể hút khách một cách tự nhiên bởi có những nghịch lý tồn tại cũng rất tự nhiên.

Các căn hộ giá trên dưới 1 tỷ tưởng chừng như vừa túi với số đông người mua lại không đáp ứng được đòi hỏi về vị trí thuận tiện giao thông, nằm ở khu vực có quy hoạch hạ tầng đồng bộ, nhiều tiện ích đáp ứng cho cuộc sống. Các căn hộ “tiền trăm” thậm chí gây thất vọng về chậm bàn giao nhà, chất lượng xây dựng và nguyên vật liệu hoàn thiện chưa tốt, những đòi hỏi về điều kiện sinh hoạt như thang máy vận hành trơn tru hay vườn hoa, sân chơi trở thành xa xỉ, chưa kể đến những lo ngại về rủi ro pháp lý dự án.

Người mua nhà ở phân khúc này, đa phần là đối tượng mua nhà lần đầu, sử dụng tiền tích luỹ nhiều năm, đôi khi còn cần sử dụng tới vốn vay nên càng cẩn trọng hơn với tên tuổi và uy tín của chủ đầu tư. Đặt cọc mua căn hộ được ví như đặt cược niềm tin vào tiến độ và chất lượng xây dựng, cũng như quản lý vận hành của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh như vậy, Mipec City View được coi là “hàng hiếm” khi sản phẩm thuộc hàng trung cấp này có sức nóng không thua gì các sản phẩm cao cấp được săn lùng, chờ đón. Tổ hợp gồm 7 toà tháp này được phát triển bởi Công ty Cổ phần Hoá dầu Quân đội - Mipec, từ đó có được lòng tin của khách hàng trước hết nhờ uy tín của thương hiệu Chủ đầu tư.

Mipec City View đã sẵn sàng cho sự ra mắt của “toà hoa hậu” M2 – toà tháp có nhiều nhất các căn góc với tầm nhìn đẹp

Đặt tại vị trí trung tâm quận Hà Đông, Mipec City View tiệm cận với các tuyến huyết mạch của khu vực gồm Nguyễn Xiển - Xa La, Phúc La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn, thuộc khu vực có nhiều tiện ích phong phú đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, từ hệ thống trường học các cấp như: trường mầm non Mậu Lương, trường tiểu học và THCS Kiến Hưng, Học viện An ninh, Học viện Quân y, Đại học Kiến Trúc, Đại học Ngoại ngữ, đến Bệnh viện Quân y 103 hay các điểm vui chơi giải trí sầm uất của Quận Hà Đông như Tổ hợp siêu thị Metro, Big C Hà Đông. Bản thân nội khu dự án cũng cung cấp các tiện ích cần thiết bao gồm: đường dạo bộ, khu cây xanh hay diện tích thương mại dịch vụ quy hoạch cho thuê làm cửa hàng tiện ích, nhà hàng....

Trong số 7 toà tháp, toà M2 ra mắt trong tháng 5 này là một trong những toà căn hộ đẹp nhất với vị trí một mặt đối diện đường lớn Lê Xuân Điệp, và một mặt nằm trên đường nội khu của dự án. Toà tháp này có 4 mặt rộng thoáng, phát huy ưu điểm 80% số căn hộ là căn góc, tối đa hoá tầm nhìn ngoại cảnh từ bất cứ không gian nào của mỗi căn hộ.

Ông Phạm Trung Lập, Giám đốc Đại lý Phú Tài Land, đơn vị phân phối chính thức dự án, chia sẻ: “Tiếp nối sức hút từ sự thành công của tòa M3 trước đó, ngay từ thời điểm dự án có thông tin chào bán tòa M2, chúng tôi đã nhận thấy lực cầu mạnh mẽ từ phía thị trường. Sản phẩm căn hộ ở đây đáp ứng tiêu chí về pháp lý tin cậy, uy tín tiềm lực triển khai của chủ đầu tư, loại hình sản phẩm và giá bán hợp lý”.

Những ưu điểm nổi trội cùng chính sách bán hàng hấp dẫn trong thời điểm ra mắt đã khiến toà tháp M2 – Mipec City View dành được sự quan tâm lớn của nhiều đối tượng khách hàng

Đồng quan điểm với ông Lập, Ông Vũ Văn Minh, Tổng giám đốc Đại lý Warmhouse nói: “Với các ưu điểm kể trên, Mipec City View nói chung, toà M2 nói riêng đáp ứng nhu cầu “ra riêng” của gia đình trẻ có điều kiện tài chính, gia đình 2-3 con và cả người có nhu cầu mua nhà cho con học và lập nghiệp tại Hà Nội. Có thể nói khi khách hàng mua căn hộ tại M2 được sở hữu căn hộ có vị trí & tầm nhìn giá trị tiền tỷ nhưng chỉ với số vốn ban đầu tiền trăm. Để sở hữu căn hộ 2 Phòng ngủ tại trung tâm Quận Hà Đông, Khách hàng chỉ cần số vốn tự có ban đầu 255 triệu đồng và được Ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ, trong đó Chủ đầu tư Mipec hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay 65% giá trị căn hộ trong vòng 6 tháng đến khi nhận bàn giao nhà (*)

Đây là khoảng thời gian vừa đủ để các khách hàng thu xếp tài chính. Nếu có vay thêm thì áp lực cũng được san sẻ rất nhiều.

Đặc biệt trong tháng 5, các tân chủ nhân của tòa tháp M2 còn có cơ hội nhận được gói quà tặng nội thất bao gồm TV, tủ lạnh hoặc điều hòa áp dụng theo chương trình “Mua nhà liền tay, nhiệt hè giải ngay”(*)

(*) Áp dụng theo các điều kiện kèm theo của chương trình

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

M2 Mipec City View: Vị trí trung tâm – Tầm nhìn rộng mở

📍 Địa chỉ: Đường Lê Xuân Điệp – Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông – Hà Nội

