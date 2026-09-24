Uống trà không 'đốt cháy' lượng đường trong bánh Trung thu

Mùa Trung thu từ lâu gắn với hình ảnh chiếc bánh tròn, chén trà và những phút giây quây quần bên gia đình. Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, sự kết hợp giữa bánh và trà còn tạo nên một nét ẩm thực quen thuộc trong ngày rằm tháng Tám.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ánh Ngân - Bệnh viện ĐH Y dược TPHCM cơ sở 3, những chiếc bánh Trung thu có hàm lượng năng lượng cao với nhiều dầu mỡ, đường và nhân đậm đà như thập cẩm, đậu xanh, trứng muối.

Bánh Trung thu có hàm lượng năng lượng cao

Dưới góc nhìn Y học cổ truyền, thói quen ăn bánh uống trà trong mùa Trung thu cũng có sự hài hòa về tính vị.

Tháng 8 âm lịch thuộc mùa thu, thời điểm khí hậu bắt đầu khô, Phế dễ bị ảnh hưởng. Trong khi bánh trung thu có vị ngọt, tính ôn, được cho là có tác dụng bổ Tỳ Vị, trà lại có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giáng hỏa, nhuận Phế.

Vì vậy, vị đắng và tính hàn của trà được xem là có thể cân bằng phần nào vị ngọt, béo và tính ôn của bánh. Từ kinh nghiệm ăn uống dân gian, mỗi loại bánh cũng thường được kết hợp với một loại trà phù hợp để tạo sự hài hòa về hương vị.

Bánh nướng nhân thập cẩm hoặc trứng muối có thể dùng cùng trà xanh như Tây Hồ, Long Tỉnh để giảm cảm giác ngậy. Bánh dẻo nhân đậu xanh có thể kết hợp với trà hoa nhài hoặc trà ô long nhẹ để tăng hương vị thanh khiết. Với những loại bánh hiện đại như nhân sô-cô-la hoặc phô mai, trà Phổ Nhĩ, loại chín hoặc trà đen, có thể tạo cảm giác hài hòa hơn với vị béo của bánh.

Tuy vậy, bác sĩ Ngân lưu ý việc ăn bánh, uống trà không có nghĩa có thể thoải mái ăn nhiều bánh, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.

"Những loại bánh Trung thu mua sẵn đôi khi khó định lượng chính xác độ ngọt. Nếu ăn ngon miệng với lượng nhiều hoặc ăn liên tục trong nhiều ngày, đường huyết có thể tăng cao", bác sĩ Ngân nói.

Một quan niệm khá phổ biến là sau khi ăn bánh nên uống nước mướp đắng, lá ổi hoặc các loại trà đắng để “giảm lượng đường”. Theo bác sĩ Ngân, cách này không thể làm giảm lượng đường đã đưa vào cơ thể.

Các chất có trong trà có thể làm chậm phần nào quá trình phân giải và hấp thu đường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa trà có thể ngăn cơ thể hấp thu đường hay đào thải lượng đường đã ăn vào.

Tại Việt Nam, Trung thu gắn với hình ảnh rước đèn, múa lân, phá cỗ và những chiếc bánh nướng, bánh dẻo quen thuộc bên chén trà

Cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu chủ yếu nhờ insulin do tuyến tụy tiết ra, giúp đưa đường vào tế bào để sử dụng. Vì vậy, uống trà sau khi ăn bánh không thể “đốt cháy”, “trung hòa” hay làm mất đi lượng đường đã nạp vào cơ thể.

Việc uống trà sau khi ăn bánh có thể khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, giảm cảm giác đầy hơi. Vị đắng, chát của trà tạo cảm giác sảng khoái tạm thời. Vì vậy, theo bác sĩ Ngân, không thể xem trà hay các loại nước lá đắng như một cách để cân bằng lượng đường sau khi ăn bánh. Người có rối loạn đường huyết vẫn có thể thưởng thức bánh trung thu nhưng cần chú ý khẩu phần ăn trong từng bữa và cả ngày.