Bác sĩ chỉ cách ăn bánh trung thu không sợ béo, vọt đường huyết

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần cơ bản của bánh trung thu gồm bột, đường, bơ, mỡ lợn. Tùy loại bánh truyền thống, hiện đại hay sản phẩm của từng thương hiệu, tỷ lệ và nguyên liệu có thể thay đổi.

Phần nhân cũng đa dạng, từ đậu, hạt sen đến trứng muối. Để tạo độ mềm, béo và vị đậm đà, nhân bánh thường được phối hợp với lượng đáng kể đường và chất béo.

Bánh trung thu không chỉ có vị ngọt, béo mà còn cung cấp lượng năng lượng khá cao. Ăn nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào cơ thể vượt nhu cầu, không có lợi cho kiểm soát cân nặng và chuyển hóa, nhất là ở người đang mắc bệnh mạn tính.

Bánh trung thu chứa nhiều đường, chất béo và năng lượng. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng

Người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng và bảo quản. Với bánh mua ngoài thị trường, cần thận trọng với những sản phẩm không có nhãn mác hoặc thông tin xuất xứ rõ ràng.

Kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng

Bánh cần có ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi rõ trên bao bì. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, nên ưu tiên bánh mới sản xuất và sử dụng trong thời gian phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì để quá lâu dù vẫn còn hạn.

Quan sát bánh và bao bì

Không nên mua bánh có bao bì rách, hở, dập nát hoặc sản phẩm bị biến dạng. Màu sắc, mùi vị bất thường cũng là những dấu hiệu cần lưu ý.

Đọc kỹ thông tin dinh dưỡng

Không phải chiếc bánh nào cũng có thành phần và giá trị năng lượng giống nhau. Người mua nên xem thông tin trên nhãn để biết lượng năng lượng, chất béo, chất bột đường trong mỗi khẩu phần hoặc 100 g sản phẩm.

Đây là cơ sở để cân đối lượng bánh ăn trong ngày, nhất là khi bữa ăn đã có nhiều thực phẩm giàu năng lượng khác.

Ăn ít, chia nhỏ khẩu phần

Thay vì ăn nguyên một chiếc bánh trong một lần, có thể chia thành những phần nhỏ và dùng cùng gia đình. Cách này giúp kiểm soát lượng bánh ăn vào mà vẫn có thể thưởng thức món ăn đặc trưng của mùa Trung thu.

Người thừa cân, béo phì, tiểu đường, tim mạch hoặc đang điều trị các bệnh mạn tính nên đặc biệt chú ý lượng bánh sử dụng. Với những trường hợp cần kiểm soát chặt đường huyết, cân nặng hoặc chế độ ăn, việc lựa chọn khẩu phần nên được cân nhắc cùng bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, người có bệnh mạn tính có thể tham khảo tư vấn dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Mục tiêu không nhất thiết là kiêng hoàn toàn bánh trung thu mà là kiểm soát lượng ăn, cân đối với chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.