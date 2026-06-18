Ngạt khí dưới hố ga, hai người tử vong

Theo chính quyền địa phương, sáng cùng ngày, ba người đàn ông xuống hố ga của căn nhà đang thi công để tháo dỡ cốt pha. Trong quá trình làm việc dưới hố, cả ba bị ngạt khí.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa các nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, hai người đã tử vong, người còn lại được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe nạn nhân này đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hố ga nơi phát hiện các nạn nhân. Ảnh: Xuân Hoa

Lãnh đạo xã Đa Phúc cho biết cả ba nạn nhân đều là người địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hố ga là bộ phận của hệ thống thoát nước, thường nằm dưới mặt đất và có không gian kín, ít lưu thông không khí. Theo các chuyên gia, trong môi trường này có thể tích tụ các loại khí độc hoặc thiếu oxy, đặc biệt tại những vị trí chứa nước thải, bùn và chất hữu cơ phân hủy.

Khi xuống hố ga hoặc các không gian kín tương tự mà không kiểm tra chất lượng không khí, người lao động có nguy cơ bị ngạt, mất ý thức trong thời gian rất ngắn.