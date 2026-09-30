Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại TP HCM

Đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết theo báo cáo của bệnh viện ngày 4/9 người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực, xuất viện hôm sau. Bốn ngày sau, người bệnh tiếp tục nhập viện để hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng.

Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, sử dụng máy CPAP tại nhà. Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh khó thở, chướng bụng và đau tăng dần, chẩn đoán thủng túi thừa đại tràng sigma, viêm phúc mạc khu trú. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu ngày 19/9, sau đó tiếp tục diễn biến nặng được hồi sức tích cực, can thiệp VV-ECMO và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tử vong ngày 22/9.

Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tổ chức Hội đồng chuyên môn đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị.

Phẫu thuật thẩm mỹ có thể phát sinh biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Những người có yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, hô hấp cần được đánh giá đầy đủ trước phẫu thuật để lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp.

Sở yêu cầu các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ cần đánh giá nguy cơ của bệnh nhân trước mổ, theo dõi sát sau mổ, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và chủ động hội chẩn, chuyển tuyến khi tình trạng vượt quá khả năng xử trí.

Phòng mổ tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần