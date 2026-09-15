Hai bộ môn giúp Céline Dion chiến đấu căn bệnh 'triệu người mới có một'

Chia sẻ trên tạp chí Harper’s Bazaar, giọng ca 58 tuổi người Canada cho biết bà dành ba buổi tập pilates (mỗi buổi kéo dài 90 phút) và hai buổi học múa balê hàng tuần. Chế độ vận động cường độ cao này tập trung củng cố thể lực, cải thiện độ dẻo dai và rèn khả năng giữ thăng bằng.

Ca sĩ Celine Dion biểu diễn hôm 12/9 trong đêm mở màn chuỗi concert tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP

Bác sĩ chẩn đoán Céline Dion mắc hội chứng người cứng (Stiff-person syndrome - SPS) vào năm 2022. Theo Hệ thống Y tế Johns Hopkins Medicine (Mỹ), đây là rối loạn thần kinh tự miễn hiếm gặp với tỷ lệ 1-2 ca trên một triệu dân, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm chính các tế bào thần kinh điều khiển cơ bắp của cơ thể. Y học hiện chưa tìm ra phương pháp chữa dứt điểm căn bệnh này. Bệnh nhân buộc phải phối hợp chặt chẽ với chuyên gia nhằm kiểm soát các cơn co cứng cơ bắp để duy trì sinh hoạt.

Nhóm hỗ trợ bệnh nhân SPS tại Anh và Ireland ghi nhận tỷ lệ nữ giới mắc bệnh cao hơn nam giới. Ở giai đoạn khởi phát, bác sĩ thường chẩn đoán nhầm căn bệnh này với chứng lo âu hoặc trầm cảm. Để giữ giọng hát và thể trạng, Céline Dion tuân thủ phác đồ điều trị gồm dùng thuốc, vật lý trị liệu, luyện thanh cùng liệu pháp điều hòa miễn dịch. Quỹ từ thiện của bà cũng quyên góp hai triệu USD tài trợ các công trình nghiên cứu về rối loạn thần kinh tự miễn.

Celine Dion được chẩn đoán mắc hội chứng cứng đờ người vào năm 2022. Ảnh: Instagram

Dữ liệu lâm sàng khẳng định các bài tập trị liệu và pilates dưới sự giám sát y khoa giúp gia tăng độ linh hoạt cơ bắp, hỗ trợ bệnh nhân vận động tốt hơn. Huấn luyện viên Aimee Victoria Long, nhà sáng lập tổ chức rèn luyện Body Beautiful Method, nhận định trên tạp chí Women’s Health rằng pilates giúp sửa tư thế chuẩn xác, tăng sức mạnh nhóm cơ cốt lõi (vùng bụng, lưng, hông) và cân bằng hệ vận động, qua đó đẩy nhanh tốc độ phục hồi cũng như ngăn chấn thương.

Tương tự, một nghiên cứu chỉ ra rằng chương trình tập balê cổ điển trong 10 tuần nâng cao rõ rệt thể lực cùng khả năng giữ thăng bằng ở phụ nữ ngoài 50 tuổi. Dù chỉ tiếp cận balê khi đã lớn tuổi, bộ môn này trở thành chìa khóa giúp Céline Dion làm chủ cơ thể để trở lại ánh đèn sân khấu.