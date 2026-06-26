Cá rô sống chui vào thực quản người đàn ông

Cần ThơKhi kéo lưới dưới ao, người đàn ông bắt được con cá rô nên ngậm vào miệng để tiếp tục kéo lưới, bất ngờ cá vùng vẫy chui xuống thực quản.

Bệnh nhân 39 tuổi, ở tỉnh Cà Mau, đến Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn tại Cần Thơ cấp cứu chiều 23/6, con cá rô còn sống vẫn kẹt trong thực quản gây khó thở. Bệnh nhân khạc đàm nhớt kèm nhiều máu.

Các bác sĩ hội chẩn, nội soi lấy dị vật. Bác sĩ Thạch Hoàng Huy, Trưởng khoa Tai mũi họng, cho biết quá trình nội soi, êkíp ghi nhận con cá dài gần 10 cm - to bằng khoảng hai ngón tay người lớn, còn sống. Đầu cá chui vào thực quản và dính chặt bởi hai mang đang phình to khiến việc xử trí khó khăn hơn.

Êkíp dùng dụng cụ kẹp cố định thân cá sau đó xoay vòng để mang cá không còn bám chặt thành thực quản và từ từ gắp ra ngoài. Toàn bộ thao tác trong khoảng năm phút, theo bác sĩ Huy.

Sau khi gắp con cá ra ngoài, bệnh nhân hồi phục, xuất viện.

Con cá rô sau khi được gắp ra từ thực quản bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Huy