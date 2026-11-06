BSCKII Nguyễn Trung Cấp được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế dự và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Bệnh viện, Trường Đại học thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các bệnh viện của Hà Nội; đại diện Đảng ủy, UBND xã Thiên Lộc; đại diện lãnh đạo Phòng PA03, Công an TP Hà Nội; cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Trung Cấp, Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kể từ ngày 1/12/2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đối với BSCK II Nguyễn Trung Cấp. Ảnh: Thanh Đặng

Tại Quyết định số 3288/QĐ-BYT, ngày 24/10/2026, bà Vũ Thị Thu Hương, Bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đối với BSCKII Nguyễn Thị Thu Hương. Ảnh: Thanh Đặng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ chúc mừng TS.BS Phạm Ngọc Thạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị người đứng đầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm, ghi nhận quá trình phấn đấu và những đóng góp của các đồng chí đối với sự phát triển của Bệnh viện.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không chỉ có nhiệm vụ điều trị các bệnh truyền nhiễm mà còn phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia, chủ động trước nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi và các tình huống y tế khẩn cấp.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ giao tập thể lãnh đạo Bệnh viện trong giai đoạn mới tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cần củng cố vị thế của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, làm chủ các kỹ thuật chẩn đoán, hồi sức và điều trị các bệnh truyền nhiễm nặng, nhiễm trùng phức tạp; đồng thời phát triển vi sinh, sinh học phân tử, hồi sức tích cực và các chuyên khoa hỗ trợ.

Bệnh viện cần xây dựng lực lượng sẵn sàng đáp ứng các tình huống y tế khẩn cấp, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng và các địa phương; chủ động xây dựng đội ngũ chuyên gia cơ động, phương án phân luồng, cách ly, huy động nhân lực, xét nghiệm, thuốc, vật tư và tổ chức diễn tập định kỳ, rà soát những điểm yếu sau mỗi tình huống để không bị động trước dịch bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu. Ảnh: Thanh Đặng

Thứ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chiến lược, tập trung vào các tác nhân gây bệnh mới nổi, tái nổi, kháng kháng sinh, dịch tễ học, lâm sàng, chẩn đoán phân tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường hợp tác với các viện, trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời, bệnh viện cũng cần thực hiện tốt trách nhiệm dẫn dắt toàn hệ thống, đẩy mạnh đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ từ xa và hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương. Theo Thứ trưởng, thành tích của một bệnh viện tuyến cuối không chỉ được đo bằng số người bệnh nặng được cứu sống mà còn bằng năng lực của các cơ sở tuyến dưới được nâng cao.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh là đổi mới quản trị, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị Giám đốc Bệnh viện cần cùng Đảng ủy giữ vững đoàn kết, kỷ cương, phát huy dân chủ, bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm và lấy người bệnh làm trung tâm; Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách kinh tế có trách nhiệm tham mưu quản trị tài chính minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực, thực hiện tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm soát rủi ro và phòng, chống lãng phí; bảo đảm hiệu quả kinh tế phục vụ chất lượng chuyên môn.

Tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Nguyễn Trung Cấp phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Đặng

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - BSCKII Nguyễn Trung Cấp bày tỏ vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm khi được Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trên cương vị mới, BSCKII Nguyễn Trung Cấp khẳng định sẽ cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Bệnh viện, giữ vững đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm.

Trong đó, Bệnh viện sẽ tiếp tục giữ vững vị thế tuyến đầu về truyền nhiễm và nhiệt đới, đồng thời phát triển các lĩnh vực đa khoa; đẩy mạnh chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị; bảo đảm sẵn sàng ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thanh Đặng

Bệnh viện cũng sẽ đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh; đồng thời chú trọng đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có trình độ cao, giàu y đức.

Cùng với đó là thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cập nhật tri thức mới, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và dự báo dịch bệnh; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, minh bạch, nhân văn, tạo điều kiện để cán bộ y tế phát triển và cống hiến.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và tập thể Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt tặng hoa chúc mừng BSCKII Nguyễn Trung Cấp và BSCKII Vũ Thị Thu Hương. Ảnh: Thanh Đặng