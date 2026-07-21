Bộ Y tế cảnh báo ca mắc virus Adeno tăng, nguy cơ lây nhiều ở bể bơi

Cảnh báo ca mắc virus Adeno tăng, lưu ý nguy cơ lây ở bể bơi

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám chữa bệnh ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno tăng lên, chủ yếu ở trẻ em. Tuy nhiên đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Hình ảnh rất đông trẻ nhỏ bơi tại bể bơi ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Chuyên gia cho hay, virus Adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi. Bệnh thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi. Ngoài ra, virus còn có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác. Phần lớn người mắc bệnh có diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên bệnh có thể trở nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch.

Đối với tình trạng đau mắt đỏ, Cục Phòng bệnh lưu ý đây có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Virus Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp, nhưng không phải tất cả trường hợp đau mắt đỏ đều do virus này gây ra. Vì vậy người dân không nên tự xác định nguyên nhân hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn.

Virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus.

Virus cũng có thể lây lan trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.

Hiện nay là thời gian nghỉ hè, du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người. Trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội, làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh. Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

5 biện pháp phòng bệnh

Trước diễn biến của virus Adeno gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:

Rửa tay thường xuyên: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết mắt, mũi, họng hoặc các vật dụng, bề mặt dùng chung. Hạn chế đưa tay chưa rửa sạch lên mắt, mũi, miệng.

Không dùng chung đồ cá nhân: Không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng và hộp đựng kính áp tròng. Giặt riêng đồ dùng của người bệnh và thường xuyên làm sạch các bề mặt hay tiếp xúc.

Chăm sóc mắt đúng cách: Khi có biểu hiện đau mắt đỏ, sử dụng gạc sạch, bông hoặc khăn giấy dùng một lần để lau ghèn và dịch tiết quanh mắt; bỏ ngay sau khi sử dụng và rửa sạch tay. Người đeo kính áp tròng cần ngừng sử dụng cho đến khi hết triệu chứng và được nhân viên y tế tư vấn.

Không tự ý dùng thuốc: Không tự mua hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, virus, thuốc phối hợp hoặc thuốc có corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Kháng sinh không có tác dụng với viêm kết mạc do virus; dùng thuốc không đúng có thể làm bệnh kéo dài hoặc gây tổn thương giác mạc. Không đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc dùng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt.

Hạn chế lây cho người khác: Người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần, không dùng chung vật dụng và không đến bể bơi. Trẻ có triệu chứng nên được nghỉ ngơi tại nhà nếu không thể bảo đảm vệ sinh cá nhân hoặc phải tiếp xúc gần với nhiều trẻ khác.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 trẻ bị lây nhiễm chéo lẫn nhau. Các bác sĩ cảnh báo virus Adeno có nguy cơ lây nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh và giãn cách hợp lý.

Người dân cần đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, đỏ mắt nhiều, mi mắt sưng nề, có giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở, trẻ mệt nhiều, li bì, bỏ ăn hoặc bỏ bú, hoặc các triệu chứng không cải thiện.