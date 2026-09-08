Bệnh viện thông tin sức khỏe người chồng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai

Chiều 7/9, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, bệnh nhân N.V.Q. (41 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiếp xúc tốt.

Hiện ông Q. đã có thể ăn cháo, cử động tay chân và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai (đứng thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện Công an thành phố, Sở Y tế thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Q. là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Vợ ông là chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con nhỏ đã không qua khỏi. Thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về Nghệ An an táng.

Trước đó, rạng sáng 3/9, sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh, ông Q. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng, huyết áp bằng 0, cánh tay trái bị chém gần như đứt lìa, đứt động mạch cùng nhiều vết thương ở vùng đầu, mắt, miệng, cổ, ngực và bụng.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động nhiều y bác sĩ thuộc các chuyên khoa tham gia cứu chữa.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ, truyền tổng cộng 20 đơn vị máu để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, ông Q. tỉnh táo, tự thở và có thể giao tiếp.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn cùng đoàn công tác của thành phố đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên người bệnh.

Tại đây, ông Sơn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị, phối hợp với đội ngũ y bác sĩ trong quá trình phục hồi. Đoàn công tác đã trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Q.

Lãnh đạo TP Đồng Nai cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung nhân lực, trang thiết bị và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chăm sóc, điều trị, giúp bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe.