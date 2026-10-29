Bé 7 tuổi nguy kịch, phù phổi cấp, viêm cơ tim tối cấp vì cúm A

Ngày 28/10, PGS.TS Phạm Văn Quang – Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhi nguy kịch do nhiễm cúm A nặng, gây phù phổi cấp, sốc tim và viêm cơ tim tối cấp.

Theo đó, bệnh nhi là P.T.D.A. (7 tuổi, ngụ Cần Thơ), được Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 17h ngày 12/10 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

Theo bệnh sử, trước nhập viện một ngày, bé xuất hiện các triệu chứng ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, ít đáp ứng với thuốc hạ sốt. Sáng hôm sau, trẻ tiếp tục sốt cao, mệt mỏi, khó thở nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bệnh nhi nguy kịch vì nhiễm cúm A. Ảnh: BVCC.

Tại đây, bệnh nhi rơi vào tình trạng tím tái, trụy tim mạch, phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh và thuốc vận mạch. Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ quyết định chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng mê, môi tái, trụy tim mạch, sốc tim. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phù phổi cấp, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp và nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết động học, sau đó chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn tiến xấu. Trẻ suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến trụy tim mạch, đối diện nguy cơ ngưng tim. Trước tình huống nguy kịch, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động ê-kíp hồi sức khẩn trương chuẩn bị hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi.

Hệ thống ECMO nhanh chóng được thiết lập để hỗ trợ chức năng tim, phổi. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt bảo vệ não, lọc máu liên tục nhằm ổn định chức năng các cơ quan và điều trị tình trạng bão cytokine.

Chỉ khoảng 20 phút sau khi được hỗ trợ bằng ECMO, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại. Kết quả xét nghiệm khẩn xác định trẻ nhiễm cúm A nặng, các bác sĩ lập tức chỉ định thuốc kháng virus.

Sau gần 12 ngày điều trị bằng ECMO, trải qua nhiều diễn biến phức tạp, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan của bệnh nhi dần cải thiện. Sáng 23/10, trẻ được cai ECMO với sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được cai máy thở, chức năng tim, phổi và các cơ quan dần phục hồi.

Sau 12 ngày chạy ECMO, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan của bệnh nhi dần cải thiện. Ảnh: BVCC.

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, hiện đang vào mùa cúm, trong đó tác nhân gây bệnh thường gặp là virus cúm A và B. Thông thường, cúm mùa khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Ở trẻ em, bệnh có thể kèm theo buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Phần lớn người mắc cúm mùa chỉ sốt trong khoảng 3–5 ngày, triệu chứng ho có thể kéo dài hơn và bệnh tự hồi phục. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch, suy gan, suy thận và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

PGS.TS Phạm Văn Quang khuyến cáo, người mắc cúm cần được đưa đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác hoặc dấu hiệu trụy tim mạch như tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh, nhẹ.

Đặc biệt, người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi mắc cúm. Việc sử dụng các loại thuốc này cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, bởi dùng thuốc không đúng có thể làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc và gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.