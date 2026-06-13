5 điều cấm kỵ sau khi "yêu", cố làm sẽ rước hoạ vào thân

Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, không phải lời khuyên nào cũng đúng. Thậm chí, một số quan niệm còn đi ngược với khuyến cáo của các chuyên gia.

Vậy sau khi quan hệ tình dục, đâu là những điều thực sự nên tránh để bảo vệ sức khỏe?

1. Không nên hiểu sai chuyện đi tiểu sau khi quan hệ

Một trong những quan niệm phổ biến nhất là nam giới không nên đi tiểu ngay sau khi quan hệ vì có thể gây viêm tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh việc đi tiểu sau quan hệ ở nam giới làm tăng nguy cơ viêm tuyến tiền liệt.

Ngược lại, với phụ nữ, nhiều bác sĩ tiết niệu và phụ khoa khuyến khích nên đi tiểu sau quan hệ, đặc biệt trong vòng khoảng 30 phút. Hành động này giúp tống bớt vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo trong quá trình quan hệ, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Đối với nam giới, nếu có nhu cầu đi tiểu sau khi quan hệ thì hoàn toàn có thể thực hiện bình thường. Điều quan trọng là không nên nhịn tiểu quá lâu vì điều này mới là yếu tố có thể gây khó chịu cho hệ tiết niệu.

2. Ngủ ngay sau "cuộc yêu" không hẳn là điều xấu

Nhiều người cho rằng ngủ ngay sau khi quan hệ là có hại cho sức khỏe vì cơ thể chưa kịp hồi phục.

Trên thực tế, cảm giác buồn ngủ sau khi đạt cực khoái là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường. Khi quan hệ, cơ thể giải phóng hàng loạt hormone như oxytocin, prolactin và endorphin – những chất giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu và thúc đẩy giấc ngủ.

Đó là lý do nhiều người, đặc biệt là nam giới, thường cảm thấy buồn ngủ sau khi quan hệ.

Điều đáng lưu ý không phải là việc ngủ, mà là nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh kéo dài hoặc mệt lả bất thường thì cần được theo dõi y tế.

3. Uống nước đá ngay sau khi quan hệ không phải lựa chọn lý tưởng

Sau khi vận động mạnh, bao gồm cả hoạt động tình dục, cơ thể thường nóng lên và mất nước qua mồ hôi.

Nhiều người có thói quen uống nước đá lạnh ngay lập tức để giải khát. Tuy nhiên, việc nạp lượng lớn nước quá lạnh có thể khiến dạ dày co thắt, gây cảm giác khó chịu, đầy bụng hoặc đau bụng ở một số người có cơ địa nhạy cảm.

Dù vậy, quan niệm cho rằng uống nước lạnh sau quan hệ sẽ gây bệnh nguy hiểm hay ảnh hưởng sinh lý là không có cơ sở khoa học rõ ràng.

Lựa chọn phù hợp hơn là uống nước ở nhiệt độ mát hoặc nước thường để bù dịch cho cơ thể.

4. Không nên tắm ngay nếu cơ thể vẫn đang quá nóng

Sau khi quan hệ, nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể thường tăng cao hơn bình thường.

Nếu bước ngay vào phòng tắm với nước quá lạnh hoặc quá nóng, cơ thể có thể gặp tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây chóng mặt, choáng váng hoặc khó chịu, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến nghị nên nghỉ ngơi vài phút, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm.

Điều này không có nghĩa là phải kiêng tắm hoàn toàn. Ngược lại, việc vệ sinh cơ thể và vùng kín sau quan hệ đúng cách là rất cần thiết để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm.

5. Đừng bỏ qua việc vệ sinh cá nhân sau quan hệ

Nếu có một điều thực sự quan trọng sau "chuyện ấy", đó chính là vệ sinh cá nhân.

Sau khi quan hệ, mồ hôi, dịch tiết và vi khuẩn có thể tích tụ trên da cũng như vùng kín. Việc làm sạch nhẹ nhàng bằng nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh phù hợp giúp giảm nguy cơ kích ứng và nhiễm khuẩn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên thụt rửa sâu âm đạo vì điều này có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên và tăng nguy cơ viêm nhiễm.