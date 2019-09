Những bài tập tốt cho "chuyện ấy" hơn cả Viagra

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Không chỉ viagra mới có tác dụng trong “chuyện ấy”, những bài thể dục đơn giản cũng có thể trở thành liều thuốc tốt nhất để cải thiện đời sống lứa đôi cho quý ông.

Tập luyện từ 3 - 4 lần mỗi tuần sẽ góp phần cải thiện rất nhiều không chỉ về sức khỏe mà còn cho sự dẻo dai của phái mạnh.

Nâng tạ: Một mức nâng tạ hợp lý có thể giúp cơ thể sản xuất testosterone, động lực thúc đẩy hoạt động sinh lý ở nam giới. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa những bài tập nặng với mức độ gia tăng testosterone. Vì vậy, nâng tạ không chỉ giúp cho các quý ông nở nang cơ bắp mà còn khiến đời sống lứa đôi của họ thăng hoa bằng cách tăng sức chịu đựng dẻo dai cho các cơ bắp vai, ngực và lưng.

Những bài tập mạnh hơn cả viagraBơi, đi bộ nhanh, tập tạ, yoga… là những môn thể thao giúp quí ông lấy lại phong độ nhanh nhất.

Kegels (Bài tập co cơ) được cho là một loại “viagra” tốt cho đàn ông bởi những bài tập này có thể tăng khả năng chịu đựng và kiểm soát nhờ sự kết hợp của các cơ bắp dưới khung chậu. Được đặt tên theo nhà vật lý trị liệu người Mỹ, Arnold Kegel, bài tập co cơ tăng cường hoạt động của phần xương chậu, giúp các quý ông hoàn toàn có thể chủ động điều khiển các cơ vùng này. Cách thực hiện bài tập: việc đầu tiên là xác định vị trí cơ chủ bằng cách siết chặt đồng thời các cơ nhằm ngăn luồng niệu đạo ở giữa. Khi đã nắm bắt được vị trí đó, có thể tiến hành tập Kegels bao nhiêu lần tùy ý. Trung bình, thực hành co cơ 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 10 nhịp, giữ mỗi nhịp co dài 3 giây.

Yoga: Muốn thay đổi “không khí” cho các buổi “giao ban” bằng một số tư thế mới, bạn hãy tập yoga, môn thể thao này cho phép cơ thể mềm dẻo mà vẫn cảm thấy thoải mái. Các dáng tập yoga tăng cường các cơ xương chậu như gập người, uốn mình theo dáng mèo, dáng công...

Aerobic/Đi bộ nhanh: Trong một nghiên cứu trên 31.000 đàn ông tuổi trên 50, các nhà nghiên cứu Harvard kết luận các bài tập aerobic có thể giảm tới 30% nguy cơ bất lực. Cụ thể, các hoạt động aerobic đốt cháy ít nhất 200 calorie mỗi ngày, hay tương đương đi bộ nhanh 3km/ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ bất lực. Đi bộ nhanh có thể tăng khả năng tuần hoàn máu, giúp các mạch máu thông suốt, phái mạnh sẽ tự tin hơn về chuyện phòng the.

Bơi: Trong một nghiên cứu khác của Harvard với 160 nam giới thường xuyên bơi lội ở độ tuổi 40 - 60 đã đưa ra kết luận bơi lội thường xuyên, đặc biệt là bơi các quãng dài có thể giúp cơ thể tràn đầy năng lượng. Bơi ít nhất 30 phút mỗi lần, mỗi tuần 2 - 3 lần giúp giảm được cân thừa, một yếu tố gây bệnh béo phì và bất lực, chỉ cần giảm 10% trọng lượng cơ thể sẽ cải thiện được chức năng tình dục tới 1/3. Và tất nhiên, khi có một cơ thể gọn gàng, bạn sẽ càng hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.