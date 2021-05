Vắc-xin đường mũi: Hy vọng mới trong phòng dịch COVID-19

Các nhà nghiên cứu khẳng định, sản phẩm AdCOVID sẽ an toàn vì nó chứa một lượng lớn vắc-xin và virus không thể sao chép trong cơ thể, không đổ bệnh cho bất kỳ ai dùng sản phẩm. Dự báo vắc-xin AdCOVID sẽ có mặt trên thị trường vào đầu năm 2022. Giống như bệnh cúm, COVID-19 có thể là một căn bệnh theo mùa. Với những người đã có phản ứng miễn dịch toàn thân (do tiêm cơ bắp hoặc nhiễm tự nhiên) thì vắc-xin đường mũi có thể đóng vai trò hỗ trợ cho miễn dịch niêm mạc và bảo vệ cơ thể chống lại các biến thể khác. “Chúng ta có thể không triệt tiêu hoàn toàn con virus này mà phải chuẩn bị kịch bản chung sống với nó mãi trong tương lai”. Ông Michael Russell, nhà miễn dịch học niêm mạc của Đại học Buffalo (New York) cho biết.