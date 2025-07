Loại củ nhiều lớp cực sẵn ở chợ Việt, chẳng cần nấu chín ăn vào vẫn bổ đủ đường

Nguồn vitamin C dồi dào tăng cường miễn dịch

Hành tây sống là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do mà còn đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Khi ăn sống, Vitamin C không bị phân hủy bởi nhiệt, giúp cơ thể hấp thụ tối đa để sản xuất collagen, tăng cường sức đề kháng và giúp bạn chống lại cảm cúm thông thường.

Hành tây sống đem lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Shutter Stock

Quercetin là một flavonoid mạnh mẽ có nhiều trong hành tây, đặc biệt là hành tây sống. Hoạt chất này được biết đến với khả năng chống viêm, chống dị ứng và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Quercetin giúp giảm huyết áp, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Khi ăn hành tây sống, bạn sẽ nhận được hàm lượng quercetin cao nhất, giúp cơ thể tận dụng tối đa những lợi ích này.

Món ăn từ hành tây thơm ngon

Thịt bò xào hành tây

Thịt bò xào hành tây mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt của thịt bò tươi và vị giòn, thơm của hành tây. Khi được xào chung, hành tây thấm đẫm gia vị, tạo nên một món ăn đầy đậm đà và dễ ăn.

Bún thịt xào miền Tây

Tô bún này kết hợp giữa thịt lợn mềm ngọt, hành tây giòn giòn, giá đỗ tươi mát cùng rau củ quả tạo nên một bữa ăn giàu dinh dưỡng.

Gỏi gà hành tây rau răm

Thịt gà mềm ngọt kết hợp với hành tây giòn giòn, rau răm thơm nồng và các gia vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn vừa ngon miệng vừa kích thích vị giác.

Mực xào hành tây

Mực giữ được độ dai, ngọt tự nhiên, kết hợp với hành tây giòn giòn, tạo nên món ăn cực kỳ hấp dẫn.

Nui xào bò hành tây

Sợi nui dai mềm hòa quyện cùng thịt bò ngọt tự nhiên, không bị khô. Hành tây xào vừa chín tới, tạo thêm vị ngọt thanh tự nhiên, giúp cân bằng hương vị của món ăn.

Mì xào bò hành tây

Mì xào bò hành tây là món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn, dễ làm và rất dễ chiều lòng cả nhà. Từng sợi mì mềm dai, kết hợp với thịt bò chín tới, giữ được độ ngọt tự nhiên.

Gỏi bò tái chanh hành tây

Thịt bò tái mềm, ngấm gia vị chua ngọt, kết hợp với hành tây giòn, mang đến cảm giác mát lạnh khi ăn.

Gà xào hành tây

Món gà xào hành tây đơn giản nhưng rất ngon miệng, với thịt gà dai ngọt, thấm gia vị đậm đà từ sả, hành và tỏi.

Gỏi sứa hành tây

Gỏi sứa hành tây là món ăn thanh mát với sứa giòn dai, cà rốt tươi ngọt, hành tây giòn giòn và dưa leo mát lạnh.