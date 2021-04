Vắc-xin COVID-19 sắp hết hạn, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương tiêm chủng

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 13:45 PM (GMT+7)

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai tiêm nhanh, không để vắc-xin hết hạn mà không tiêm.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng 16/4 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc-xin COVID-19 với ngành y tế của 63 tỉnh, thành phố.

"Các địa phương phải tiêm chủng theo đúng Nghị quyết 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19. Việc tiêm chủng này phải xong trước 15/5, bởi vắc-xin COVID-19 do COVAX Facility cung ứng có hạn dùng đến ngày 31/5 nên phải triển khai tiêm nhanh, an toàn và không để liều vắc-xin nào bị hủy do không tổ chức tiêm. Địa phương nào không triển khai tiêm, Bộ Y tế sẽ thu hồi vắc-xin", lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu.

Thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đã hết sức nỗ lực để có vắc-xin phòng COVID-19 phục vụ tiêm chủng. Bộ Y tế đã phân bổ 811.200 liều vắc-xin của COVAX về các địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ, yêu cầu các địa phương phải lập danh sách đối tượng tiêm theo đúng Nghị quyết 21 và cần tổ chức tiêm nhanh chóng.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương và Bộ Y tế “không được phép để bất cứ liều vắc-xin nào phải huỷ do không tổ chức tiêm được”. Do đó, các địa phương không tổ chức tiêm hết, Bộ Y tế sẽ thu hồi vắc-xin và thông báo rộng rãi.

Về vấn đề an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế khẳng định, Việt Nam tiếp tục tiêm vắc-xin COVID-19 theo đúng kế hoạch. Hiện nay chúng ta đã tiêm chủng cho hơn 73.000 người.

Hệ thống giám sát của Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia ghi nhận gần 33% người được tiêm xuất hiện phản ứng nhẹ thông thường sau khi tiêm và hầu hết là phản ứng tại chỗ như đau, ngứa, nóng đỏ, có trường hợp bị sốt nhẹ, tuy nhiên những phản ứng này đều tự hết sau 1-2 ngày mà không cần phải điều trị, chăm sóc y tế.

Có thể thấy mức độ phản ứng sau tiêm chủng của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều quốc gia khác. Dẫn chứng của Bộ Y tế cho biết đối với vắc-xin 5 trong 1 được tiêm trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng cũng có tỉ lệ phản ứng sau tiêm trên 50%.

Theo Bộ Y tế: Quy trình tiêm chủng tại Việt Nam được triển khai ở cấp độ an toàn cao nhất và có sự khác biệt so với các nước khác trên thế giới, kể cả ở các nước tiên tiến.

Các cơ sở tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 phải bảo đảm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; thực hiện khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng và tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; người đi tiêm vắc-xin phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi tình hình sức khoẻ; được hướng dẫn theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo và tiếp tục theo dõi đến 3 tuần sau khi tiêm; các bệnh viện luôn sẵn sàng, thường trực công tác cấp cứu đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm. Đồng thời diện đối tượng chống chỉ định tiêm chủng ở Việt Nam cũng mở rộng hơn so với các nước.

Với quan điểm “tiêm đến đâu an toàn đến đó” và đảm bảo an toàn ở mức độ rất cao, thậm chí cao hơn so với yêu cầu, các chuyên gia đã phân tích các trường hợp phản ứng sau tiêm, theo đó có những trường hợp phản ứng không đến mức nặng nhưng vẫn được xử lý như phản ứng nặng sau tiêm…

Theo Bộ Y tế, tuy nâng cao an toàn tiêm chủng hơn một mức so với bình diện chung của Tổ chức Y tế Thế giới nhưng không vì lý do đó mà triển khai tiêm chủng chậm do thời hạn sử dụng vắc-xin COVID-19 của COVAX chỉ đến 31/5/2021.

Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai tiêm nhanh, không để vắc-xin hết hạn mà không tiêm…

