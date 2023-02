Uống nhiều rượu bia ngày tết, làm gì để "phục hồi" sức khỏe cho lá gan?

Sau một kỳ nghỉ dài của Tết, dù đã quay lại công việc hàng ngày nhưng chúng ta vẫn không thể tránh được các cuộc tụ tập uống rượu, bia đầu năm. Điều này vô tình gây sức ép lên lá gan của bạn. Chính vì thế, chuyên gia dinh dưỡng Jill Weisenberger đã đưa ra lời khuyên, chúng ta có thể bảo vệ lá gan bằng cách tránh việc ăn quá nhiều đường và uống rượu bia, đồng thời hạn chế ăn đồ ăn vặt đã qua chế biến.

“Chủ yếu ăn chế độ dựa trên thực vật để lá gan của bạn được bảo vệ bởi các hợp chất chống viêm và nhạy cảm với insulin. Hãy cố gắng ăn trái cây, rau vào mỗi bữa ăn để chống lại bệnh tật”- chuyên gia dinh dưỡng Jill nói trên tờ Eat this Not that.

Để chủ động hơn nữa về việc bảo vệ lá gan của mình, bạn nên ăn một số thực phẩm dưới đây:

Lúa mạch và yến mạch

Đây là hai thực phẩm cung cấp chất xơ cao, được chứng minh là giúp làm giảm cân và tạo ra sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn trong hệ sinh vật đường ruột. Hơn nữa chất xơ prebiotic kích thích hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, giúp giảm viêm và tổn thương gan.

Các nhà nghiên cứu cho biết tiêu thụ 7,5 gram hoặc nhiều hơn chất xơ không hòa tan có trong yến mạch và lúa mạch được chứng minh là cải thiện ba mức độ xơ hóa gan khác nhau, một sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia (NAFLD).

Thực phẩm giàu sắt

Theo Healthline, việc dự trữ sắt được thực hiện chủ yếu ở gan nhờ vào ferritin, một loại protein đảm bảo việc vận chuyển sắt trong hemoglobin khi cần thiết.

Trong trường hợp thiếu sắt, hệ thống miễn dịch bị suy yếu và tế bào gan có thể hoạt động không bình thường. Ngoài ra, gan có thể hấp thụ lượng sắt cần thiết mà không có nguy cơ bị quá tải.

Các loại thực phẩm như đậu, động vật có vỏ, thịt... để cung cấp thêm nhiều sắt cho cơ thể. Tuy nhiên tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyên các cá nhân nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ (không có 500g mỗi tuần), ưu tiên tiêu thụ thịt gia cầm, xem kẽ cá, trứng, động vật có vỏ và các loại đậu để vừa bổ sung sắt và protein, tốt cho sức khỏe.

Rau cải

Rau họ cải giàu dinh dưỡng giúp cơ thể giải độc một cách tự nhiên. Ảnh: Hạ Quyên

Chuyên gia dinh dưỡng Carley Knowles cho biết, các loại rau họ cải giúp cơ thể giải độc một cách tự nhiên và bảo vệ gan khỏi bị hư hại, đồng thời cải thiện chức năng tổng thể của gan.

Trà xanh

Trà, đặc biệt là trà xanh, rất giàu chất chống oxy hóa. Các phân tử này kích hoạt và giải độc gan, do đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan (xơ hóa, nhiễm mỡ, viêm gan...). Ngoài ra, hàm lượng polyphenol, được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, giúp giảm mức lipid trong máu và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Quả mọng

Chuyên gia dinh dưỡng Jill Weisenberger nhấn mạnh: “Một số loại thực phẩm tôi khuyên dùng cho sức khỏe của gan bao gồm quả việt quất và các loại quả mọng khác. Mỗi loại thực phẩm này đều chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chức năng gan.

Các nhà nghiên cứu ở Saudi Arabia tin quả việt quất - một nguồn chất chống oxy hóa mạnh - có thể là liệu pháp để kiểm soát bệnh gan liên quan đến tuổi tác.

Một số nghiên cứu trên động vật đã chứng minh quả việt quất, cũng như chiết xuất nước ép của loại quả này có thể giúp gan khỏe mạnh, tăng phản ứng của tế bào miễn dịch và các enzym chống oxy hóa.

Tờ Healthline cũng nhấn mạnh việt quất và một số loại quả mọng khác rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C. Trong khi đó, vitamin C thúc đẩy quá trình tổng hợp glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giải độc gan và chống lại các gốc tự do.

