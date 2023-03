Tổn thương và các mối nguy hiểm vì... sex

Tổn thương vùng kín

Quan hệ tình dục thô bạo hoặc vật lạ (như đồ chơi tình dục) có thể làm rách các mô nhạy cảm bên trong âm đạo hoặc hậu môn. Điều này có thể gây đau đớn, thậm chí chảy máu. Vì vậy, giới chuyên gia khuyến nghị đừng đặt bất cứ thứ gì vào bên trong âm đạo hoặc hậu môn cho đến khi khu vực này lành lại. Sử dụng chất bôi trơn bất cứ khi nào quan hệ tình dục để tránh những tổn thương trong tương lai.

Tổn thương cơ

Bất kỳ hoạt động nào mà bạn lặp đi lặp lại cùng một động tác - chẳng hạn như chống đẩy - có thể làm căng cơ. Vặn người quá mạnh có thể kéo quá mức các cơ ở bụng hoặc lưng.

Khi đạt cực khoái, đùi của bạn căng lên một cách tự nhiên và bạn có thể cảm thấy đau sau đó. Nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai trong một hoặc hai ngày. Trong trường hợp bị chấn thương thực sự và cơn đau kéo dài, bạn cần được bác sĩ chăm sóc.

Bỏng do ma sát

Cọ xát với bề mặt gồ ghề - chẳng hạn như tấm thảm hoặc sàn nhà - có thể để lại vết xước và vết bỏng trên lưng, mông và chân của bạn. Bỏng do ma sát có thể rất đau. Tất nhiên, hầu hết những trường hợp này đều không nghiêm trọng và chúng sẽ tự lành sau vài ngày. Để tránh điều này, hãy đặt một tấm chăn xuống làm đệm nếu bạn có ý định “bận rộn” trên thảm hoặc sàn nhà.

Mắc dị vật

Một số cặp đôi sử dụng đồ chơi tình dục. Điều này là hoàn toàn bình thường. Chỉ cần chú ý để nó không bị kẹt.

Phản ứng dị ứng

Phát ban ngứa hoặc nóng rát sau khi quan hệ tình dục có thể là do dị ứng. Chất bôi trơn, chất diệt tinh trùng, bao cao su và thậm chí cả nước hoa của đối tác đều có thể gây ra phản ứng ở những người nhạy cảm với chúng.

Hiếm có phụ nữ bị dị ứng với tinh dịch. Các triệu chứng của phản ứng dị ứng thường bắt đầu khoảng 10 đến 30 phút sau khi tiếp xúc. Chúng có thể kéo dài hàng giờ đến cả ngày.

Đau tim

Sex được coi là bài tập thể dục nhịp điệu, thực sự tốt cho tim của bạn. Chỉ cần bạn có thể thực hiện các bài tập khác như đi bộ hoặc chạy bộ mà không gặp vấn đề gì, bạn sẽ đủ sức khỏe để quan hệ tình dục. Chỉ cần kiểm tra với bác sĩ trước nếu bạn có các triệu chứng như đau ngực, khó thở hoặc nhịp tim không đều.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

Vi khuẩn thường sống bên ngoài âm đạo. Trong khi quan hệ tình dục, dương vật, ngón tay hoặc đồ chơi tình dục có thể giúp những vi trùng này dễ dàng đi lên niệu đạo và vào đường tiết niệu. Các dấu hiệu cho thấy bạn bị nhiễm trùng đường tiểu bao gồm nóng rát khi đi tiểu và có máu trong nước tiểu.

Để tránh nhiễm trùng, hãy đi tiểu ngay sau khi quan hệ tình dục để loại bỏ phần nào vi khuẩn. Hãy hỏi bác sĩ của bạn xem những cách nào có thể giúp bạn tránh UTI.

Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI)

Nếu không có biện pháp phòng ngừa thích hợp, bạn và đối tác của bạn có thể truyền vi khuẩn, vi rút và các vi trùng khác cho nhau. Gần 20 triệu người ở Hoa Kỳ mắc STI như mụn rộp, giang mai hoặc lậu mỗi năm. Bao cao su là cách tốt nhất để tránh những nhiễm trùng này. Chỉ có một bạn tình cũng có thể làm giảm nguy cơ của bạn.

Hội chứng bệnh sau cực khoái

Những người mắc bệnh hiếm gặp này phát triển các triệu chứng giống như cúm hoặc dị ứng sau khi họ đạt cực khoái. Sốt, nghẹt mũi, hắt hơi, nhức đầu và ngứa mắt có thể bắt đầu trong vòng vài giây hoặc vài giờ sau khi quan hệ tình dục. Nó có thể kéo dài trong một vài ngày. Hiện các bác sĩ vẫn không biết điều gì gây ra phản ứng này, nhưng theo tổng kết, nó phổ biến hơn ở nam giới. Nếu bạn mắc hội chứng này, thuốc dị ứng hoặc thuốc chống trầm cảm có thể giúp ích.

Trầm cảm sau quan hệ tình dục

Tình dục tạo nên vui vẻ và thư giãn, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người.

Một số người cảm thấy "buồn chán sau khi quan hệ tình dục", ngay cả khi quan hệ tình dục diễn ra tốt đẹp và họ đang trong một mối quan hệ yêu đương.

Các bác sĩ gọi chứng trầm cảm hoặc lo lắng sau khi quan hệ tình dục là "chứng khó nuốt sau giao hợp". Một số người thậm chí có thể trở nên tức giận và đả kích đối tác của họ. Nếu quan hệ tình dục gây khó chịu thay vì thú vị, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà trị liệu về điều đó.

Bỏng rát trong lúc... yêu

Cảm giác bỏng rát ở âm đạo hoặc dương vật không bao giờ là điều bình thường trong khi quan hệ tình dục hoặc các trường hợp khác. Có nhiều nguyên nhân gây cảm giác bỏng rát. Ở phụ nữ, có thể là do khô âm đạo do nồng độ estrogen thấp trong khoảng thời gian mãn kinh. Chấn thương, nhiễm trùng hoặc thiếu chất bôi trơn cũng có thể gây bỏng hoặc đau ở cả hai đối tác. Thỉnh thoảng bị bỏng rát có lẽ không có lý do gì phải lo lắng, nhưng nếu nó thường xuyên xảy ra trong lúc quan hệ tình dục, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

