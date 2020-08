Tổn thương gan làm bệnh nhân COVID-19 trở nên trầm trọng hơn

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 06:46 AM (GMT+7)

Một nghiên cứu mới ở Mỹ cho thấy, tổn thương gan tăng ở những bệnh nhân COVID-19, làm cho tình trạng bệnh COVID-19 trở nên trầm trọng hơn...

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Gan Yale ở New Haven, đã phân tích các xét nghiệm gan từ 1.827 bệnh nhân COVID-19, nhập viện từ ngày 14/3 đến ngày 23/4/2020. Kết quả cho thấy, có đến 42%-67% bệnh nhân trong nghiên cứu có các xét nghiệm gan bất thường khi nhập viện (tùy thuộc vào loại enzyme nào trong hai loại enzyme được đo lường). Trong thời gian nằm viện, các con số này tăng lên lần lượt là 62%-83%. Trước đó, một phân tích dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy chỉ khoảng 15% bệnh nhân COVID-19 nhập viện có kết quả xét nghiệm gan bất thường.

Theo các nhà nghiên cứu, gia tăng tổn thương gan ở bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác như bệnh gan nhiễm mỡ do rượu hoặc không do rượu (NAFLD). NAFLD có liên quan đến béo phì, huyết áp cao, tiểu đường và mức cholesterol cao. Viện Y tế Quốc gia (NIH) ước tính rằng 30-40% người trưởng thành ở Hoa Kỳ có NAFLD. Bên cạnh đó, hàng triệu người bị nhiễm viêm gan B, C.

Khi các nhà nghiên cứu xem xét hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 1/4 số bệnh nhân có xét nghiệm gan bất thường trước khi nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, tình trạng men gan cao bất thường còn do tác dụng phụ của một số loại thuốc mà bác sĩ đang sử dụng để điều trị COVID-19…

Theo các nhà khoa học, bất kể họ phát triển các vấn đề về gan trước hay sau khi nhập viện với COVID-19, đều có liên quan đến tình trạng COVID-19 trở nên tồi tệ hơn, cần được chăm sóc đặc biệt hơn, phải thở máy và tăng nguy cơ tử vong.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ton-thuong-gan-lam-benh-nhan-covid-19-tro-nen-tram-trong-hon-n179020.html