Tinh dịch có chứa chất dễ gây sẩy thai?

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Bạn đọc T.T.U (31 tuổi, TP HCM) hỏi: Tôi nghe nói quan hệ tình dục trong lúc mang thai là an toàn, nếu như không rơi vào các tình trạng đặc biệt mà bác sĩ yêu cầu kiêng. Xin cho hỏi những trường hợp nào phải kiêng quan hệ tình dục khi mang thai. Tôi cũng nghe nói trong tinh dịch có chất làm dễ sẩy thai, vì vậy việc quan hệ tình dục cũng nên giới hạn có đúng không?

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, chuyên khoa sức khỏe sinh sản, Phòng khám Đa khoa - chuyên khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, trả lời: Các trường hợp mà bác sĩ sản khoa yêu cầu thai phụ kiêng giao hợp để giảm nguy cơ cho thai bao gồm: Tình trạng hở eo tử cung chưa điều trị hoặc đang điều trị. Tiền sử sẩy thai liên tiếp, tiền sử sinh non. Viêm nhiễm sinh dục, bệnh lây truyền qua đường tình dục của người vợ hoặc người chồng. Có các triệu chứng dọa sẩy thai, dọa sinh non, ra máu âm đạo, ối rỉ (ối vỡ non).

Nếu không gặp các vấn đề trên, bạn và chồng vẫn có thể duy trì quan hệ trong thai kỳ, điều đó cũng đem lại nhiều lợi ích cho tâm lý của người mẹ. Cần lưu ý chọn tư thế phù hợp, động tác nhẹ nhàng, bảo đảm vùng bụng và tử cung người mẹ không bị đè ép. Nếu xuất hiện triệu chứng ra máu âm đạo, cần ngưng quan hệ và đi khám ngay.

Đến nay không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chất prostaglandin trong tinh dịch nam giới có thể kích thích gây sẩy thai hoặc sinh non, vì vậy bạn không nên lo lắng.

